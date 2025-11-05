Directo | Pafos - Villarreal

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Sven Jablonski
Pafos
18:45h.
0
-
0
Villarreal
Min. 28
PAF
VIL
Colpisa
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:15
27'
Falta de Domingos Quina (Pafos).
21'
Falta de Ken Sema (Pafos).
21'
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Nicolas Pépé (Villarreal).
20'
Pêpê Rodrigues (Pafos) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Derrick Luckassen (Pafos).
13'
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Mano de Pape Gueye (Villarreal).
9'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alberto Moleiro después de un pase en profundidad.
8'
Fuera de juego, Pafos. Domingos Quina intentó un pase en profundidad pero Vlad Dragomir estaba en posición de fuera de juego.
8'
Mano de Derrick Luckassen (Pafos).
6'
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.
4'
Remate fallado por Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
3'
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
3'
Falta de Ken Sema (Pafos).
2'
Remate fallado por Domingos Quina (Pafos) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
1'
Falta de Georges Mikautadze (Villarreal).
1'
Domingos Quina (Pafos) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Juan Carlos Carcedo
5-4-1
Neofytos Michael
portero
Bruno Felipe Souza da Silva
defensa
Derrick Luckassen
defensa
David Luiz Moreira Marinho
defensa
David Goldar
defensa
Ken Sema
defensa
Mislav Orsic
centrocampista
Ivan Sunjic
centrocampista
Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues
centrocampista
Domingos Quina
centrocampista
Vlad Dragomir
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Nicolas Pépé
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Dani Parejo
centrocampista
Alberto Moleiro
centrocampista
Ayoze Pérez
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
54,1%
PAF
45,9%
VIL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|5
|Faltas cometidas
|3
|
