Directo | Barcelona - Olympiacos

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Urs Schnyder
FC Barcelona
18:45h.
Olympiacos
BAR
OLY
Colpisa
Martes, 21 de octubre 2025, 18:25
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dro Fernández
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
Delantero
José Luis Mendilibar
4-2-3-1
Konstantinos Tzolakis
portero
João Pedro Loureiro da Costa
defensa
Panagiotis Retsos
defensa
Lorenzo Pirola
defensa
Francisco Ortega
defensa
Santiago Hezze
centrocampista
Daniel García Carrillo
centrocampista
Gelson Dany Batalha Martins
centrocampista
Francisco Leonel Lima Silva Machado
centrocampista
Daniel Castelo Podence
centrocampista
Ayoub El Kaabi
Delantero
0%
BAR
0%
OLY
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
