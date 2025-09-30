leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Slavko Vincic

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

1

-

0

Eintracht

Escudo Eintracht Frankfurt Fußball AG

  • G. Raspadori (3')

Min. 4

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

SGE

Gol! Min 3'

Gol de G. Raspadori

Jornada 2

Directo | Raspadori adelanta al Atlético en el Metropolitano

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:38

Icono4'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Eintracht Frankfurt 0. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Giacomo Raspadori

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Dino Toppmöller

4-2-3-1

Alineación

Kauã Morais Vieira dos Santos

portero

Nnamdi Collins

defensa

Robin Koch

defensa

Arthur Theate

defensa

Nathaniel Brown

defensa

Ellyes Skhiri

centrocampista

Farès Chaïbi

centrocampista

Ritsu Doan

centrocampista

Can Uzun

centrocampista

Ansgar Knauff

centrocampista

Jonathan Burkardt

Delantero

Estadísticas

46,2%

SGE

ATM

53,8%

SGE

SGE

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Directo | Raspadori adelanta al Atlético en el Metropolitano

Directo | Raspadori adelanta al Atlético en el Metropolitano