Directo | Raspadori adelanta al Atlético en el Metropolitano

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Slavko Vincic
Atlético
21:00h.
1
-
0
Eintracht
G. Raspadori (3')
Min. 4
ATM
SGE
Gol! Min 3'
Gol de G. Raspadori
Colpisa
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:38
4'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Eintracht Frankfurt 0. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Giacomo Raspadori
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Dino Toppmöller
4-2-3-1
Kauã Morais Vieira dos Santos
portero
Nnamdi Collins
defensa
Robin Koch
defensa
Arthur Theate
defensa
Nathaniel Brown
defensa
Ellyes Skhiri
centrocampista
Farès Chaïbi
centrocampista
Ritsu Doan
centrocampista
Can Uzun
centrocampista
Ansgar Knauff
centrocampista
Jonathan Burkardt
Delantero
46,2%
ATM
53,8%
SGE
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
