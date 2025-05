Casi 1.800 kilómetros para poder estar en el derbi: «Tengo los días pedidos en el trabajo desde marzo»

Dani González León Jueves, 15 de mayo 2025, 08:16 Comenta Compartir

Nació en Barcelona, pero ver a su padre mirar cada noche de domingo el resultado de la Cultural «en el teletexto» y experimentar como sufría con cada derrota y se alegraba con cada triunfo le fue inculcando el sentimiento culturalista.

«Es una manera de mantener las raíces con León». Así define David Díez, miembro fundador y presidente de la Peña Culturalista en Barcelona, su culturalismo. Nacido y criado en Barcelona, sus orígenes están en Prioro y en León y la Cultural es ese hilo que le mantiene conectado con su esencia.

Y el derbi no es un partido más. Para este joven barcelonés-leonés de 25 años tiene «bloqueado» este fin de semana desde marzo: «Tengo hotel cogido en León, porque irnos hasta Prioro ese día...». Y en el trabajo saben que el lunes y el martes no va a estar: «Llevan pedidos desde hace dos meses».

La foto de Diego Calzado que lo cambió todo

Viajará con su padre, 'culpable' de que sea culturalista, y su madre desde Barcelona en coche. «Me hizo socio en Tercera y me regaló una foto firmada por Diego Calzado que fue muy especial para mi», recuerda David Díez.

Saldrán el sábado por la mañana para recorrer «del tirón» los 875 kilómetros que les separan de Ponferrada. Han logrado entrada a través de la Peña Culturalista de Barcelona, que estará bien representada en El Toralín.

Ampliar David, junto a su padre Berlamino.

Si no se diera el ascenso, regresarán el domingo a Barcelona, si no se alargará la estancia en eLeón y ya volverán el lunes: «No habría prisa y podríamos ir el lunes a Prioro a ver a la familia. A veces, venimos a ver a la Cultural y no pasamos ni siquiera a ver a los nuestros».

Respecto al partido, espera que acabe con el ascenso de los leoneses porque «no queremos alargarlo una semana más» y espera que el equipo de Llona «salga a ganar, no hay nada que perder».

El derbi, explicado en Barcelona: «Lo comparo con un Espanyol-Barça»

En su oficina ya empiezan a entender lo que significa ser de la Cultural. Este ingeniero de diseño de automoción está inculcando esa pasión culturalista a sus compañeros, tanto que alguno le pidió estar en el derbi: «Pero sin entrada, creo que no era buen día para acompañarnos».

«Intento explicarselo y se lo comparo con el derbi entre Espanyol y Barça. Pero este va más allá, es más sentimental y, cuando ven cómo lo vivo, se hacen a la idea. La conversación de todos los lunes conmigo es sobre cómo ha quedado la Cultural y se enteran gracias a mi», señala David Díez.

Este joven culturalista se considera «afortunado» por las facilidades que le dan en su empleo, «muchos días puedo teletrabajar» y su novia que, pese a que no es aficionada al fútbol, le acompaña en muchas de sus 'aventuras': «Fuimos a Zubieta organizándolo el jueves y ella me ayuda y me acompaña».

De esta manera, David Díez se recorrerá en un fin de semana, junto a sus padres, casi 1.800 kilómetros para estar con su Cultural en un derbi histórico que podría culminar con un ascenso del equipo leonés. Y todo por culpa de su padre, «que, aunque intente mostrarse frío, sé que es muy especial para él», y su tradición de mirar cómo había quedado la Cultu en el teletexto.