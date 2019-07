Viva el vino... de León

Son uno de los manjares por excelencia y más representado de la gastronomía leonesa. Irresistibles para los paladares y apreciados por las mejores narices.

Son los vinos de la DO León, caldos que con el paso de los han sabido perfeccionarse hasta estar presentes en el mercado internacional y, lo más importante, tener el reconocimiento de los grandes del mundo vitivinícola.

En directo Valencia de Don Juan celebra la excelencia de la añada de la DO en la tradicional Feria del Vino

Aunque ya lo dice el refrán, como en casa, en ningún sitio. Y por derecho propio, esa casa está en Valencia de Don Juan en el marco de la tradicional Feria del Vino que este año cumple su decimonovena edición.

Una feria que este viernes ha dado el pistoletazo de salida de la mano de trece bodegas que serán los encargados de apagar la sed de la legión de vineros que año tras años se reúne en torno a esta festividad.

Año de celebraciones el 2019 para la DO, según destacó Rafael Blanco, presidente de la DO, no sólo porque este sábado cumple 12 años sino por el salto cualitativo y cuantitativo del Albarín, que este año alcanzará el medio millón de botellas así como la calificación de la añada como excelente.

Se trata de la cita más esperada del año para los vinos leoneses, ya que en ella reúne en el entorno de su sede institucional a viticultores y bodegueros en contacto directo con miles de consumidores de sus vinos, que de esa manera podrán conocer la diversidad de las elaboraciones, especialmente de la última añada, pero también de las anteriores, ya que por primera vez en esta feria los asistentes podrán acceder a los vinos más altos de gama que hasta ahora no habían tenido encaje en este formato.

Una cita que, según destacó el alcalde, permite potenciar y fomentar los vinos de la tierra así como el trabajo profesionalizado de los viticultores y bodegueros de la zona, cuya aportación, según remarcó el presidente de la Diputación, es clave para la economía, el turismo, la gastronomía y la riqueza en el mundo rural.

Además, la Denominación de Origen León repite la fórmula que marida vino y música para los mayores y diversas actividades de entretenimiento para los niños a cargo de monitores especializados en una combinación extraordinariamente atractiva también para las familias.

De esta manera, en el marco de las actividades programadas por el Ayuntamiento, el viernes habrá una actuación del grupo Cecina de León Folk y el sábado, en el auditorio, el grupo Mágicos 70, con su concierto 'Los últimos románticos'. La animación musical durante toda la feria la completan los Dj Álex May y Sound Station, además de la charanga Pasodoble.