Esto es León y aquí se bebe albarín

Como suele ocurrir con muchas cosas que se producen de esta tierra, lo más complicado es hacer bandera en ella.

Para dar a conocer la variedad de albarín, el vino blanco de la Denominación de Origen León, el consejo regulador lo ha llevado hasta el mismo centro de la ciudad con la campaña 'Blancomántico'.

Esta campaña ofrece a leoneses y visitantes diferentes actividades para niños y sorteos de regalos para los mayores que opten por degustar un albarín en alguno de los locales adheridos.

El presidente del consejo, Rafael Blanco, ha destacado como objetivo el poder acercar el vino blanco al público de León, «que lo pruebe, que lo valore y si encuentra algo mejor, que lo cambie. Pero difícilmente puede encontrar uno mejor, aunque hay otras preferencias en el consumo por historia».

Origen y crecimiento de la uva

Este vino cuenta con una extraordinaria aceptación en la crítica especializada y prestigiosos enólogos pero que no es muy reconocido en León.

Fue Pedro Marcos quien recuperó la modalidad de uva hace 40 años en Villamañán, Villacalbiel y Villalobar, cambiando las varas de viñedo histórico y plantando once hectáreas de 'vino primavera' para consumo autóctono. «Él no podría imaginar que, 40 años después, ese primavera sería albarín, que 20 de las 40 bodegas ya lo cosechen, que tengamos 32 referencias comerciales y que sea la bandera de enganche de la DO junto al prieto picudo».

Desde sus 73 hectáreas consolidadas en la provincia, esta variedad de uva blanca ya es la preferida por enólogos y bodegueros. En 2018, y aún sin haber recuperado los daños de 2017, ya se logró procesar el 100 por 100 del producto y pondrán en el mercado medio millón de botellas. «No sólo ha superado al verdejo, sino que duplica ya en producción a la suma de las demás variedades blancas», apunta Blanco.

Esta iniciativa se llevará a finales de mayo al barrio Húmedo, aunque en esta ocasión con los vinos rosados de la DO León como protagonistas. Una forma más de promocionar el producto y el nombre de esta tierra.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León ha mostrado su apoyo a estas personas que trabajan por promocionar León. «Esto es cultura, lleva 2.000 años siéndolo, es esencia leonesa y hay que divulgarlo, no solo aquí, sino sacándolo fuera de nuestra provincia», ha asegurado Margarita Torres.

La actividad se prolongará hasta el próximo domingo, aprovechando el puente en otras comunidades, para que la promoción del vino albarín traspase fronteras.