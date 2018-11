Dani Martínez: «En televisión utilizo los mismos recursos y las mismas gracias que hago con mis amigos de León»

Si alguien no necesita presentación en León ese es Dani Martínez, el cómico leonés es alguien querido y conocido en estas tierras, «pero más que nada por haber pasado media vida aquí, el resto de España me conoce por la televisión, aquí por las que he preparado», afirma Dani Martínez a leonoticias.

Este artista regresa a la que es su casa, el próximo 21 y 22 de diciembre, para presentar en el Auditorio Ciudad de León su nuevo espectáculo, ¡Ya lo digo yo!. Un monologo moderno e innovador donde la improvisación ocupa una gran parte del evento. Un espectáculo en el que cada función es diferente, por eso en este como no podía ser de otra manera León estará presente.

Dani Martínez es un hombre que a pesar de sus grandes éxitos sigue viniendo a León para hacer las cosas de siempre. Cortarse el pelo en su peluquero habitual es una cita obligada cada vez que pisa estas tierras, al igual que rodearse de los amigos de toda la vida. «Cuando vengo a León la gente no me para hacerme una foto, lo hace para hablar», afirma Dani Martínez.

Presentes en múltiples disciplinas, Dani esta también presentado un programa de televisión, concretamente 'El Concurso de Año', a la vez que comparte micrófono en la primera hora de Tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y compañía. «Tengo esa necesidad de explorar de buscar cosas diferentes, siempre mi cabeza va planteándose nuevos retos», analiza este cómico.

Aprovecha su visita a León para conceder una entrevista a este medio, en la que se muestra tal y como es, porque el personaje que ha construido es el mismo. «Utilizo los mismos recursos y las mismas gracias que hago con mis amigos en la televisión».

Ahora está de nuevo en León es su máxima plenitud para ofrecer un espectáculo que no dejará indiferente a nadie. Las entradas ya se pueden adquirir de forma física en las taquillas del auditorio y de forma online en ticketmaster.