¿Qué música se escucha en León?

Los tiempos han cambiado pero la música sigue sonando. Los móviles han apagado los mecheros, las redes sociales son los carteles que antes estaban pegados por toda la ciudad y los discos han dejado de girar porque Spotify los ha dejado eclosionados. No es mejor ni peor, es diferente.

Pero en León no sólo ha cambiado la forma de escuchar música, también ha cambiado la música que se escucha. Si en los 90 era el rock y a comienzos de siglo la música electrónica, la época actual suena a indie. Este género musical, no solo llena festivales, también los míticos lugares de concierto en León. Artistas que no salen en las radiofórmulas llenan cada fin de semana las salas leonesas. Esa música que luego se refugia en pequeños rincones de los pub del Húmedo antes ha colgado el cartel de no hay entradas en El Gran Café.

Las canciones más reproducidas en León

Además de la programación de los locales de música en directo, Spotify es un testigo de que el indie está en auge. El servicio de streaming musical de esta plataforma permite descubrir las canciónes más escuchada en León. En el top 10 se sitúan cuatro temas de grupos a la que la crítica les ha puesto la etiqueta de indies. Morgan, La Habitación Roja, Supersubmarina y Los Piratas. Si bajamos un poco más, rápidamente encontramos nombre como Lory Meyers, Sidonie, Miss Caffeina o Ivan Ferreiro.

En el resto de la lista prima la variedad, por un lado está el pop comercial encabezado por el nuevo tema de Café Quijano, 'Maldita Condena'. Los leoneses siguen muy de cerca el nuevo disco que han sacado recientemente sus paisanos. '32 escaleras' de Rulo acompañado por Dani Martín o lo nuevo de Taburete también ocupan los primeros puestos.

Una parte de esta lista también está destinada a los nostálgicos. Aquí se mezcla el rock y el pop rock de décadas pasadas. 'P'aqui, p'allá' de La Fuga, 'Dolores se Llamaba Lola' de Los Suaves o 'Mil Calles Llevan Hacia Ti' de La Guardia se cuelan entre los temas más escuchados por los leoneses.

El Trap es tendencia Si Millennial es sinónimo de indie, la Generación Z lo es de trap. Nombres como Bad Bunny. Denom o Costa ya suenan con fuerza entre el público leonés, siguiendo una tendencia que está en pleno apogeo. Quien sabe si en esos 'garitos' donde hoy se programa indie serán los futuros lugares de encuentro de los amantes del trap, si esos artistas que hoy se declaran independientes, como en sus inicios lo hiciera los indies, se subirán próximamente a los escenarios leoneses de la mano de alguna cervecera.

Cabe destacarque el melómano leonés prefiere la música en castellano. Entre la centena de canciones que la lista de esta plataforma ofrece cuesta encontrar algún artista internacional.

Globalización

La globalización es un proceso latente, la diferencia musical entre una discoteca situada en León y otra que se localice en Madrid, Barcelona o Valencia es casi nula. Incluso si ampliamos el abanico las canciones de una discoteca para todos los públicos de Berlín o Londres no difiere en excesivo de lo que se escucha por las calles del Húmedo. Pero en la intimidad la cosa cambia, ciudades como Madrid o Valladolid son las más parejos a León. En la capital de España las bandas de pop melódico tienen una gran afluencia, grupos como Sinsinati, Club de Río o 84 marcan tendencia. Pero si en Madrid triunfa un grupo ese es Taburete.

La variedad entra en juego en las zonas bilingües, Barcelona, Bilbao o incluso en A Coruña, los temas interpretados en su idioma local se disparan. En la Ciudad Condal suena Txarango, Els Catarres o Doctor Prats. Por su parte, en Valencia los primeros puestos los alcanzan los alicantinos Els Jovens. En la capital del País Vasco reinan los grupos jóvenes de Euskal Herria. Vendetta, Berri Txarrak o En Tol Sarmiento son algunos ejemplos, aunque en esta lista también hay hueco para los míticos grupos del denominado Rock Radical Vasco, como Cicatriz, Eskorbuto o Kortatu.

En Galicia también triunfa el indie, pero siempre hay un hueco para grupos de esta zona como Novedades Carminha, Ivan Ferreiro o Siniestro Total.

Las canciones más reproducidas en Madrid

Las canciones más reproducidas en Barcelona

Las canciones más reproducidas en Bilbao

<iframe src="https://open.spotify.com/embed?uri=spotify%3Auser%3Athesoundsofspotify%3Aplaylist%3A2s3EIcFEp1e8dDMOQm9pjd" width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Las canciones más reproducidas en A Coruña