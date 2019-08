Cooper se hace 'Gigante'

El festival 'Gigante' de Guadalajara ha contado con presencia leonesa. Cooper y The Morgans han hecho vibrar al público en esta nueva edición que mantiene su espíritu y combina a artistas consolidados con bandas emergentes o independientes. Para ambos era la primera ocasión en el festival 'Gigante' en unos conciertos que han contado con gran afluencia e inmejorable ambiente con sensaciones de fin del verano. En el caso de The Morgans venían de actuar en el Planeta Sound de Ponferrada mientras que Cooper pone rumbo a su próximo festival, esta vez en León, de la mano de Hallowindie el próximo sábado 2 de noviembre en el Palacio de Exposiciones.

Cooper, que ya ha anunciado que se baja de los escenarios después de 35 años de carrera musical, presentaba su último trabajo Tiempo, Temperatura, Agitación», que Elefant Records editó con gran acogida en la primavera de 2018 y que supuso el retorno de Alex Cooper a la primera división del pop nacional. Precisamente, la banda leonesa partía en este festival como cabeza de cartel y su actuación de este jueves no defraudó y demostró que bien le ha valido el reconocimiento de referente durante este festival madrileño.

Antes de que llegue el otoño, momento en el que ha anunciado su retirada, el público de este evento disfrutará de sus hits instantáneos, repletos de guitarras, metales y armonías vocales.

The Moorgans

El grupo de berciano de rock indie alternativo y pop-rock, The Morgans, también ha acompañado a Cooper en la presencia leonesa en el cartel de este festival. Este viernes era el momento de The Morgans para subirse al escenario, una banda formada en 2010 por Miguel (vocalista) y Elías Rivas (guitarra), completan la formación Marcos Pardo (guitarra), Mauricio Otero (bajo), Miguel García (batería) y Pablo Rubio (teclados, sintetizadores). En 2012 presentaron su primera demo, Robber of Souls. En 2015 autoeditan 'The Island', EP de seis cortes. En mayo de 2018 The Morgans publica Like A Queen con la salida de un single homónimo y su correspondiente vídeoclip. Un disco que busca romper con ciertos estereotipos, lleno de nuevos matices y toques modernos que preservan la esencia de la banda. Su trabajo ha sido reconocido con varios galardones de Mondosonoro.

Vídeo. Entrevista con The Moorgans en el festival.

Centro de la escena Indie y Rock

Festival Gigante ha vuelto a Guadalajara para convertirla durante tres días en el centro de la escena Indie y Rock del país. Un año más, ha reunido a las bandas más emblemáticas del panorama musical: Rozalén, Sidecars, Zahara, Second, We are Scientists, Rayden, La habitación Roja, Shinova, Glitch Gyals, Embusteros, Los Vinagres, Floridablanca, Ladilla Rusa, Las Chillers, Monterrosa, Wisemen Project, The Garlic Phantoms, Yo, estratosférico, Claim, Hickeys, Captains, Bauer, The morgans, Surflmingo y Carmencita Calavera, entre muchos otros, son los artistas confirmados para la edición del 2019.

Festival Gigante ha sido reconocido por ser uno de los festivales más acogedores y cómodos y ha cosechado excelentes críticas entre medios especializados y público por su labor. Música en directo, artistas punteros, nuevos talentos y un ambiente inmejorable hacen del Festival Gigante un evento con mayúsculas donde León ha tenido una brillante nota.