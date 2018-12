El mod italiano también triunfa en León

Pese al origen anglosajón del mod, esta corriente ha llegado a puntos de todo el mundo. León es el epicentro nacional de este estilo de música y vida, pero también tiene su repercusión en Italia. Allí, el máximo exponente del mod es The Trip Takers, que este viernes ha sido el protagonista en El Albéitar.

El grupo italiano ha sido el encargado de abrir la tercera jornada del Purple Weekend con un concierto lleno de ritmo, alegría y rebeldía. El público asistente pudo disfrutar del gran directo de The Trip Takers, que no dejaron indiferente a nadie.

Sus temas más conocidos, como Jumper Blues, Someone Else o Another One resonaron en las paredes del Teatro de El Albéitar en un gran evento de apertura para este viernes de mod del Purple Weekend.

Las influencias de la décadas de los 60 de grupos como The Dovers o The Hollies que tanto relieve tomaron en los primeros pasos de esta banda se dejaron sentir sobre el escenario que, apenas un año después de haber sacado su primer álbum, ya están en el principal escenario español del mod.

Su mix entre ritmos clásicos y el revolucionismo que tratan de implantar hacen de The Trip Takers un grupo muy reconocible para el oído del fan del mod, que ha podido vibrar en León de un forma diferente de entender este estilo.