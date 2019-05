Capitán Cobarde: «Me levanto convencido de que nacido para hacer canciones»

Un año después regresa Capitán Cobarde. Este artista andaluz estará este viernes, 31 de mayo en El Gran Café. No viene a presentar nada porque no le hace falta la solo presencia de este artista ya es un motivo de celebración. En todo caso, regresa a la capital leonesa para adelantar su nuevo disco, el que será su tercer trabajo como Capitán Cobarde. La voz del que fuera Albertucho, volverá a recuperar esa idiosincrasia sin perder su esencia de folk rock andaluz. Antes de subirse a los escenarios de esta mítica sala, Alberto Romero, acompañando de su loro Rosendo que se resiste a participar, nos desvela su nuevo trabajo.

Capitán Cobarde Día: Viernes 31 de mayo Hora: 22.00 horas Lugar: El Gran Café Entrada: Anticipada 15€ Taquilla 18€ Venta: en Wegow, en La Mona y en El Gran Café

¿Vuelve a León un año después, se le hace raro venir sin tener material nuevo?

Los tiempos están cambiando, hay que darse cuenta que la música más comercial trabaja con singles no con discos. Yo, ahora, voy a empezar un proyecto nuevo que tendrá un formato tradicional, algo que con el tiempo se extinguirá pero a mí me sigue funcionando salir a trabajar con un disco debajo del brazo.

El nuevo disco, ¿Ya está preparado?

Todavía no está todo terminado, en breves saldrá el tema con el que voy hacer crowdfunding, una canción muy rockera con aire andaluz. En octubre saldrá el proyecto completo.

¿Seguirá esa tendencia de rock-folk andaluz?

Este nuevo disco, Camino de vuelta, va a ser mucho más andaluz y mucho más rockero. Al que le gustaba el Albertucho más sureño le va a encantar, en el primer tema que voy a sacar se va a ver el camino de este nuevo trabajo.

Playlist Capitán Cobarde

¿A veces no se levantas con ganas de volver a coger una guitarra eléctrica?

Va por temporadas, el proyecto de Capitán Cobarde está muy encaminado al folk rock americano, pero desde Andalucía, porque nuestra personalidad es lo que nos distingue del resto del mundo.

Siempre trata, cogiendo pinceladas de otros lados, revindicar sus raíces

No sé si es lo mejor o lo peor, pero creo que lo más puro es mirar a tu familia, tus raíces, tu música y expresar todas esas influencias en una dirección.

¿La crítica social volverá a estar presente?

Si como siempre la temática va a ser muy variada, tengo canciones que hablan de amor y otras de política, como una que trata la entrada de la extrema derecha en el parlamento andaluz.

En esta ocasión, ¿con qué formato viene a León?

Esta vez voy León en plan hombre orquesta, para ofrecer un acústico aunque no estaré sólo voy con Carlos Erbez y entre los dos hacemos un espectáculo que de acústico tiene poco, es más punk, pero tiene esa esencia de dos personas haciendo música.

¿Qué es lo que hace reír a Alberto?

A mí me gusta mucho Capitulo cero, el rollo que se traen Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes o la serie de Ignatius, en general ese género surrealista.

¿Qué es lo que le motivo a seguir en la música?

Porque soy un artesano, porque no tengo otra cosa que hacer que canciones. Y me levanto cada día convencido que yo he venido aquí para hacer canciones. Ahora, lo que más valoro en este mundo es no levantarme temprano.

De León, ¿qué es lo que más te gusta?

León me gusta mucho porque es una ciudad en la que se come bien y donde te puedes dar un pequeño paseo en el que terminas comprando un sombrero, y eso es algo maravilloso.