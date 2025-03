Las estrellas de las letras leonesas arropan el estreno literario de Sara García

Sandra Santos León Lunes, 3 de marzo 2025, 14:23 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

Sus paisanos la esperaban y ella ha respondido a su llamada. La bióloga molecular y primera astronauta española de la Agencia Espacial Europea, Sara García ha colgado la bata de investigadora este lunes 3 de marzo y se ha presentado delante de sus paisanos a pecho descubierto. Lo ha hecho en la presentación de su primer libro 'Órbitas: Apuntes de una vida en continua exploración', un «proyecto muy personal» en el que a través de seis órbitas escritas cada una en un estilo diferente busca «conectar con todo el mundo, aunque sea en unas pocas páginas del libro».

Un acto en el que ha estado acompañada del alcalde de León, José Antonio Diez, quién ha reconocido que, aunque no se ha terminado de leer el libro, «la parte que más me ha gustado es cuando hace referencia a sus orígenes, lo que implica ser de un lugar determinado, en este caso ser de León y todo ello, desde el punto de vista de la cultura, de tu tema identitario, de tu gastronomía, de tu paisaje afecta y es una situación que todos los leoneses estemos dónde estemos y seamos como seamos tenemos esos nexos de unión y vinculación».

En la mesa, junto a ellos, tres grandes maestros de las letras leonesas Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino, «tres escritores a los que admiro y venero» y que no dudaron en compartir en un filandón sus impresiones sobre este libro.

Diez apuntaba también que «con este libro no solo demuestra que tiene capacidad para ser investigadora o astronauta sino también para el mundo literario». Un mundo literario que, aunque ahora mismo sea su prioridad y con la que le gustaría continuar no pierde su objetivo prioritario: «Tengo múltiples proyectos, pero hay que priorizar. Al final yo soy investigadora oncológica y tengo un objetivo muy claro que es participar en una misión espacial dedicada a la investigación en Biomedicina, eso va antes, pero desde luego que seguiré escribiendo es una realidad dado que llevo haciéndolo desde que era adolescente y tengo bastantes ideas, desde un libro de divulgación científica, un libro infantil y alguna novela», ha reconocido.

Combinando el ensayo con la ficción y la autobiografía, Sara ya ha tenido la oportunidad de conocer la reacción del público: «Dicen que es bastante ameno, muy entretenido; ha sorprendido porque creo que quizás algunas personas esperaban un libro de divulgación científica y esto tiende más a un ensayo, a una autobiografía, algo de ficción también, un poco inspirada por esos filandones de la tierra. Está teniendo buena acogida y esa era la idea, compartirlo con los demás».

Una acogida que se vio reflejada este lunes durante la presentación y firma de libros en un Palacio del Conde Luna que se quedó pequeño para ver y escuchar a la primera mujer astronauta de la Agencia Espacial Europea.

Niños, padres, abuelos y vecinos de León no quisieron perderse esta oportunidad de ver de cerca a una «verdadera Superwoman», como la denominó Juan Pedro Aparicio, y aprender de sus experiencias vitales y científicas. «La gente me pedía que contase más, les gustaba cómo lo comunicaba, y creo que sería irresponsable, no aprovechar ese altavoz que tenemos tanto Pablo como yo como para compartir este tipo de cosas, porque al final, todo lo que hacemos los investigadores, los tecnólogos, los astronautas, se hace por el bien de la humanidad, por el bien de la sociedad, entonces hay que trasladar al público en un lenguaje que el público pueda entender por qué merece la pena todo esto».