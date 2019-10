Perezosa pero 'healthy'

Una mujer real que come comida real. Es la mejor descripción para presentar a Victoria Fernández, más conocida en las redes sociales como @perezosa_healthy, una leonesa que ha dado con la tecla del éxito en Instagram.

Y lo ha hecho casi por casualidad. «Empecé la cuenta para perder peso y el nombre fue una casualidad porque tenía el libro 'Adelgazar para perezosas'. Me gustó el nombre porque soy una perezosa ya que el ejercicio es mi punto débil».

Un reto, adelgazar, que quiso reflejar a través de su cuenta de Instagram publicando día a día las fotos de su comida de dieta. Era una forma de obligarse, de ser constante y de no caer en las tentaciones, sin pensar que detrás podría haber alguien más interesado en sus publicaciones.

Sin embargo, poco a poco, sus seguidores empezaron a crecer como la espuma. Tanto que hoy en la actualidad ya cuenta con 120.000 seguidores. Un crecimiento que le obligó a dar un giro de 180 grados a su cuenta y presentar publicaciones más profesionales, detalladas y cuidadas.

Cuatro años después, además de ser un referente en las redes sociales, presume de su primera publicación, 'Pierde peso con comida real', que este martes ha presentado en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés.

Victoria Rodríguez, @perezosa_healthy, presenta su primer libro.

Un libro que ofrece las claves para mantener una dieta saludable a base de recetas sencillas, menús completos e incluso listas de la compra, «una de las claves para perder peso. Al fin de cuentas, si vas al súper y no compras lo que no tienes que comer, al final no lo tienes en casa y no caes en la tentación de comer».

Aunque la verdadera clave, según asegura para los lectores de leonoticas, está en la constancia y la fuerza de voluntad, la misma que permitió a @perezosa_healthy bajar casi 20 kilos y hoy ser un referente en el movimiento realfooding que arrasa en Instagram, también desde León.