Emilio Gancedo y los maquis de la 'Brigada 22'

Agrupados en el monte, huidos de la represión, defendiendo su terruño, pensando que el tiempo se ha detenido en la dictadura de Franco.

Es el día a día de los maquis que componen la 'brigada 22', los mismo que durante años se mantienen en alerta, resistiendo, al frente de una batalla que, sin saberlo, se disipó con el paso de los años.

Y también el hilo argumental de 'Brigada 22', el segundo libro del periodista y escritor leonés Emilio Gancedo, que en esta ocasión apuesta por el género de la novela para acercar al lector un libro inspirado en uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de España.

Sus protagonistas, un personaje carente de toda ética, un oficinista gris cuyo único objetivo es que le publiquen sus escritos en la sección de cartas del director, pero que se encuentra con cuatro maquis que resisten en los montes, escondidos, pensando que nada ha cambiado, que la democracia no se ha instaurado.

Una novela que se inspira en la historia de un maquí malagueño que estuvo en búsqueda hasta un año después de la muerte. «Ese pequeño episodio inspira el ambiente de la novela aunque tiene más ramificaciones».

Una novela que invita al lector a vivir una historia que se aproxima a lo rocambolesco y que no nace con la vocación ser una utopía; tampoco una distopía. Brigada 22 ofrece una nueva visión de la historia más reciente de España, desde el prisma del humor ibérico, agridulce y trágico, pero siempre desde la verosimilitud.

«La propia historia de España es así. Esta novela empieza de forma muy dura y poco a poco se empapa de humor, agridulce y trágico, pero humor. Es importante desdramatizar determinadas cosas en un país donde no sabemos cicatrizar las heridas. El humor es algo tan sano...».

Galería. Emilio Gancedo publica 'Brigada 22'.

No nace como un homenaje a los maquis, aunque de alguna manera se ensalza la figura de estos guerrilleros, hombres que se enfrentaron a una dictadura y que, mientras en Italia fueron laureados hasta la gloria, en España, lamenta Gancedo, fueron «cazados como perros». Por ello, Gancedo entiende que España aún tiene una deuda pendiente con ellos.

«No abunda la literatura maquí pero existen novelas y ensayos. Eso sí, en ningún momento ha habido un gran homenaje o se han rendido las cuentas con esa gente que acabaron de una manera realmente terrible. Pero la idea no era hacer un homenaje sino que el lector pueda extraer sus propias conclusiones».

Novelas que marcan

Porque no se trata de una novela unidireccional sino de un artefacto literario con el que su autor buscar marcar huella en el lector. «Con esto quería hacer un tipo de novela como esas que un lee de joven y te marcan a fuego. Un homenaje a ese lenguaje aparentemente sencillo tras el que se esconde mucho. Es literatura, no tiene más pretensión».

Y lo consigue. Brigada 22 es una novela trepidante y fascinante, que invita al lector de principio a fin a reflexionar hasta dónde se puede llegar a luchar por los ideales, a resistir, sin importar nada más, como los protagonistas de esta novela, que fueron madurando con naturalidad en la cabeza de Emilio Gancedo.

«Por primera vez hice un guión lo que me ayudó a tener claro una estructura pero los propios personajes me han ido llevando casi de la mano. Al principio tenía una idea distinta sobre ellos, pero ellos mismos me iban llevando con sus propias necesidades», recuerda Gancedo, que le ha querido dar plena libertad a sus personajes.

«Me ha llevado tres años para escribirla pero ha sido muy fluida la escritura. A pesar de que no es una novela histórica, me he documentado también porque ante todo quiero ser verosímil». Tanto que, casualidades de la vida, tras escribir el libro ha tenido la constancia de que realmente existió una Brigada 22 en el marco de la Guerra Civil.

Una novela antibelicista que se aleja de lo épico, que aborda cuestiones como el envejecimiento o la España vaciada y en la que Emilio apuesta por el humor en una historia que vuelve a las librearías y que no dejará indiferente a nadie.