León desvela los grandes misterios del arte

El misterio ya está resuelto. La tercera edición de Ocultura se celebrará 9 al 12 de octubre tal y como ha desvelado su director, Javier Sierra, en un entrevista a leonoticias. Coincidiendo con el año en el que recordamos el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci, los doscientos años de la fundación del Museo del Prado o las tres décadas desde el fallecimiento de Salvador Dalí, los organizadores del Encuentro Internacional de Ocultura proponen que 2019 sea el año que dedicarán a examinar los grandes misterios del arte.

Entrada gratuita Ocultura es un evento de entrada libre. Sin embargo, dado que el número de plazas en el auditorio es limitado, solo para los asistentes de fuera de león se ha habilitado una cuenta de correo electrónico para que soliciten su reserva de entrada. Los ciudadanos de león podrán retirar sus entradas directamente en las taquillas del auditorio sin coste alguno.

Este año las sesiones se abrirán de la mano de Guillermo Solana, director del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que hablará de la profunda influencia que las creencias en el esoterismo y el espiritismo ejercieron en varios movimientos del arte contemporáneo, en especial el surrealismo. «La conferencia de Solana es pura ocultura, es uno de los mayores expertos en arte contemporáneo de España y va a desarrollar una conferencia en las que yo voy a tomar nota», afirma Sierra a este medio, sobre la charla del miércoles 9 de octubre. «A fin de cuentas, nos desvelará un rasgo de nuestra cultura pictórica reciente que solo conocen los especialistas y que nos ayuda a comprender los porqués de muchos de los temas que trataron en sus obras Dalí, Chirico o Brauner».

Fascinante promete ser su segunda sesión, que tendrá lugar al día siguiente, y que conducirá el experto en astrología Vicente Cassanya. Este autor explicará, la influencia de la observación del cielo es detectable en el arte pictórico desde la época de las cavernas y puede rastrearse hasta en obras maestras como Las Meninas, de Velázquez. «Tuve el placer de tratar con Cassanya el vinculo astrología-Velázquez en uno de los capítulos de mi serie Otros Mundos (Movistar+, 2018) y me convencí de que sería una magnífica aportación para el Encuentro de Ocultura», dice Sierra.

La tercera conferencia -viernes, 11 de octubre- tendrá al egiptólogo e historiador leonés Nacho Ares como protagonista. Ares lleva años estudiando cómo los antiguos constructores de pirámides usaron el paisaje y su propia arquitectura como elementos que podían leerse como un texto. Al tener en cuenta esa característica particular del arte egipcio pueden extraerse conclusiones novedosas sobre ciertos diseños que Ares aportará en primicia en este Encuentro. «Nacho Ares es muy didáctico en sus explicaciones», nos recuerda Sierra. «No en vano dirige desde hace años el programa sobre Historia más popular de la radiodifusión en lengua española, en Cadena SER. Será un lujo escucharlo».

Por último, esta edición de Ocultura cerrará con una conferencia que a buen seguro resultará polémica. Lynn Picknett y Clive Prince -que ya estuvieron invitados en la primera cita de estos encuentros- regresan para presentarnos la investigación que los hizo internacionalmente famosos y que atribuye la falsificación de la Sábana Santa de Turín a uno de los grandes genios del Renacimiento. «Su trabajo inspiró a novelistas como Dan Brown, que se fascinaron por Leonardo da Vinci y sus misterios gracias a cómo Picknett y Prince hablaban de él», asegura Sierra. «Se esté de acuerdo o no con sus tesis, yo no me perdería esta conferencia».

Ocultura de nuevo volverá a examinar las creencias en lo sobrenatural de cultura, con la utilización de un lenguaje divulgativo capaz de atraer a gente de todas las edades.

