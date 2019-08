Benavides, palabra a palabra

'Acuchar palabras' para no olvidarlas, es el objetivo de la Asociación Ajube, que se ha propuesto convertir este verano las calles de Benavides del Órbigo en un museo de su léxico. Ijada, escolingarse, atropos o cuzo, son algunas de las 13 palabras que pueden encontrarse escritas en las puertas de las llaves de paso de agua de la localidad, a las que acompañarán, al menos, 23 que están en lista de espera.

Carmen García, responsable de la iniciativa, apunta que el objetivo es precisamente el de volver a introducir estos términos tan típicos de la ribera del Órbigo en el vocabulario de los más jóvenes para conservar su lenguaje particular.

Pero no lo hace sola. Le acompañan cada noche dos compañeras que, ataviadas con un ordenador y un proyector, inscriben en los paso de agua de las casa de la localidad las palabras más típicas de la zona junto con su significado.

La idea de convertir su pueblo en un «museo en la calle» surgió cuando una de las integrantes de la asociación encontró en Castellón refranes pintados en las calles. Con la intención de 'copiar' la idea y convertirla en algo más autóctono, contactaron con Santiago Rubio Pérez, autor del libro 'El hablar de Benavides y su entono', una especie de diccionario de la zona que ha servido de guía para las mujeres.

Proyecto 'Un verano para el recuerdo' 'Acuchando palabras' forma parte de la iniciativa 'Un verano para el recuerdo', que la asociación ha puesto en marcha durante todo el verano para fomentar la cultura en Benavides. Con proyectos como 'Acción Poética', cine de verano, 'un paseo por las estrellas' o 'el bote de los recuerdos' la asociación busca incentivar la participación de los vecinos en las iniciativas y promover la cultura, el lenguaje y los recuerdos de los habitantes de Benavides.

Un proyecto gracias al que ya han pintado 13 pasos de agua y al que a lo largo del verano sumarán, al menos, 23 más que ya están «en lista de espera».

Y es que la acogida que ha tenido la iniciativa en el pueblo ha superado completamente las expectativas, y no hay vecino que no quiera su propia palabra decorando su fachada. «La gente está encantada y no paramos de recibir solicitudes», comenta Carmen, quien afirma que el proyecto solo lo desarrollarán en Benavides porque «es nuestro pueblo y queremos que sea el centro de atención de una forma así de bonita».

Un foco de atención del que se ha hecho eco toda la comarca de la ribera del Órbigo y que ha fomentado la conversación sobre el lenguaje de la zona entre unos vecinos encantados con la iniciativa de la asociación.

Tanto es así que desde el jueves 8 de agosto, cuando compartieron las fotografías por redes sociales, las palabras se han convertido en una revolución en todo el pueblo.

Un museo en la calle que mantiene a la Asociación Ajube viva «tras una temporada adormilada» y que ha conseguido que las palabras vuelvan a ser las protagonistas del verano en la ribera del Órbigo.