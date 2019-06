Castilla y León, 1987: el pacto que encumbró a Aznar y desintegró el CDS

Donde antes había rivales, hoy hay enemigos

1987 era un momento político y 2019 otro muy distinto, a juicio de los dirigentes que vivieron aquella época en las postrimerías aún de la Transición. «Entonces había rivalidad entre los partidos, pero ninguno era el enemigo. Hoy da la sensación de que hay enemistad. Lo que no había entonces era bloques. Esa posición, a mí no me gusta», argumenta Carlos Sánchez Reyes. El expresidente de las Cortes resalta que la tónica general en las decisiones que tomaba la Mesa de parlamento autonómico era la unanimidad.

Daniel de Fernando y Luis Aznar, presidente y secretario general del CDS en la comunidad, negociaron el acuerdo de 1987. El segundo ha desempeñado después, tras la desintegracion del partido centrista, responsbilidades dentro del PP como delegado territorial de la Junta en León, procurador autonómica, director general de Protección Civil y senador hasta esta primavera. José María Monforte alaba la etapa de Jesús Posada. «Era más dialogante y más sereno que Aznar. Venía de la UCD», apunta sobre el expresidente del Congreso. «En aquellos momentos, nueve años después de aprobar la Constitución, todavía se mantenía el espíritu de la Transición. Se vivía la política con mucha ilusión», resume Monforte.