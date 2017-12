De Washington a León por la lírica El tenor internacional Israel Lozano llega a León de la mano de ‘Enredados con la lírica’ en una gala de concepto alegre «lejos del drama de la ópera» Israel Lozano durante la interpretación de la ópera Lucía de Lammermoor. N. BRANDÓN León Viernes, 1 diciembre 2017, 13:03

Nueva York, Mexico, Chile, Viena, Washington y ahora, León. El tenor internacional Israel Lozano hace escala en León dentro de una agenda con la que recorre las citas más importantes de la ópera mundial, para participar con otros ocho artistas en la gala ‘Enredados con la lírica’. Será este domingo en el Auditorio cuando se junten sobre este escenario para ofrecer una gala lírica de ópera «con temática del canto pero con concepto alegre, lejos del drama de la ópera», tal y como explica Lozano a este diario.

Partituras de Verdi, Puccini o Mozart entre otros compondrán un repertorio que Israel Lozano ya ha interpretado dentro de un circuito internacional de ópera que le ha llevado a trazar historias paralelas a las que años después añade sentido en León. «Soy muy espiritual, aunque no tanto religioso, pero en mi camino se han cruzado el Papa Benedicto XVI, para el que canté durante las JMJ de Madrid, participé en un homenaje al Padre Ángel y ahora en León se cruza en mi camino una monja». Se refiere a Margarita Morais, fundadora y presidenta de Eutherpe, fundación que organiza ‘Enredados por la lírica’. Una gala que no es más que una prolongación de la filosofía Eutherpe : «mantener a la gente joven en la ópera y trasladar que la música clásica no es solo para gente mayor y es nuestra responsabilidad seguir enredando a las nuevas generaciones».

Cartel de 'Enredados con la lírica' en el que actuará Israel Lozano.

Israel Lozano será el invitado internacional de esta gala en la que grandes voces y dos pianistas intercalarán las óperas más aclamadas de la historia. Lozano admite que, a pesar de haber estado hace tan solo unas semanas en España, cuando Marta Lozano, directora artística de la gala, quiso contar con su voz «no me lo pensé». «Después me voy a Malasia y Tailandia a cantar ‘La bohème’ de Puccini y la novena sinfonía de Beethoven», citas que recalcan el reconocimiento de Lozano, graduado por el YAP Domingo-Cafritz Washington National Opera de Plácido Domingo, junto al que ha cantado representando por primera vez en la historia una Zarzuela en Viena.

Para Israel Lozano, León es un punto especial en su trayectoria. Además de creer que «León tiene una buena tradición por la lírica», a lo largo de su carrera ha compartido conciertos con artistas locales como «el pianista Emilio Bayón, la mezzosoprano Pilar Vázquez o la soprano Ana Castillo, algunos de ellos compañeros en la Escuela Superior de Canto de Madrid».

Activo en la colonia española de Washington

Residente en Washington, Israel Lozano es de esos españoles que ‘hacen piña’ lejos de su patria. Tanto es así, que esta unión le ha llevado a cantar el himno de los Estados Unidos en las pistas de baloncesto más importantes del país dentro de las ‘Spanish Night ÑBA’. Organizadas por este grupo de españoles en Washington, apoyan a sus compatriotas, como Ricky Rubio o Calderón recientemente, que juegan en la NBA mediante «un pasillo de honor con 200 españoles y un recibimiento en especial para el equipo donde juega el español y a pie de pista».

Una vida marcada por la lírica, no solo para él, sino también para su familia y su recién nacida hija Violeta, que como no podía ser de otra manera, recibe este nombre por ser la protagonista de La Traviata de Verdi, ópera en la que conoció a su mujer sobre las tablas. Multitud de caminos recorridos y enlazados para este tenor que este domingo con ‘Enredados por la lírica’ tiene una nueva oportunidad para seguir hilando su propia historia a través de la ópera.