Diez afirma que no le preocupa «ni lo más mínimo» la reprobación del pleno El alcalde de León asegura que la moción registrada por el PP «se ampara» en un informe económico-financiero «muy de parte y que incumple gran parte de la materia»

Leonoticias León Jueves, 30 de enero 2025, 11:48 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

«Esto es democracia y cada uno puede hacer las acciones que la ley permite. La moción parte de la oposición y mañana se verá lo que pasa, pero no me preocupa ni lo más mínimo que salga adelante. Ya he sido reprobado alguna otra vez y aquí estoy».

Así se manifestó este jueves el alcalde de León, José Antonio Diez, sobre el debate que se producirá en el pleno municipal de mañana a raíz de la moción de reprobación registrada por el Partido Popular «ante las graves deficiencias en su gestión durante los últimos años y con la intención de abrir un diálogo con el resto de grupos que no son gobierno».

El informe

El regidor señaló que la moción «se ampara en un informe económico-financiero de la intervención municipal» que, a su entender, «incumple gran parte de la materia que tendría que tener», motivo por el que «no puede llevarse a pleno porque no está completo». Un informe «muy de parte», según el alcalde.

El Grupo Municipal del Partido Popular registró la pasada semana la moción con la que se pretende «defender el interés de los leoneses, que estos conozcan lo que pasa en su ayuntamiento y cómo se gestionan sus impuestos e impulsar la solución a las deficiencias en gestión que se arrastran desde hace años».

Temas

José Antonio Díez