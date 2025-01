CSIF acude al Serla para iniciar la negociación del convenio colectivo en el Incibe

Leonoticias León Viernes, 24 de enero 2025, 13:45 Comenta Compartir

El comité de empresa del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de León solicitó este jueves al Serla la apertura de un procedimiento de conciliación o mediación con la dirección de la empresa, para que acepte el inicio de la negociación de un convenio colectivo y la creación de la correspondiente mesa negociadora. Se trata del paso previo necesario -en caso de no alcanzarse un acuerdo- para acudir a la vía judicial, según informa CSIF en un comunicado.

«Se ha acabado la paciencia de los trabajadores, que llevamos quince meses esperando que comience la negociación», manifestó el sindicato, que denuncia el «abandono» que sufren a su juicio los empleados de la empresa pública por parte de las instituciones y de los propios directivos de la empresa. «La situación es muy tensa y las condiciones laborales de los trabajadores no han hecho más que quedarse atrás frente a los avances en el resto del mercado», añadió.

En noviembre de 2024, recordó que el comité de empresa pidió por escrito la mediación del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, «sin que ni siquiera recibieran una respuesta o muestra de interés por su parte». Además, aludió a «multitud de polémicas», entre las que citó «irregularidades» en las convocatorias públicas de empleo, así como contratos públicos de «dudosa justificación o despidos improcedentes».

Asimismo, el comité de empresa lamentó que 2025 no empiece mucho mejor ya que aseguró en la primera semana del año se prescindió del primer empleado y se rebajó de categoría a otro. Además, señaló que la dirección esté difundiendo el «miedo» entre sus empleados, cuyas condiciones laborales se rigen por un acuerdo colectivo de empresa de 2011, que no es un convenio laboral, y que desde entonces no se ha actualizado. «El Estatuto de los Trabajadores es, en general, mucho más beneficioso y garantista que el propio acuerdo colectivo de INCIBE», apuntó CSIF.

Finalmente, el sindicato recordó que el comité de empresa comunicó en noviembre de 2023 su intención de negociar el primer convenio laboral colectivo de Incibe, solicitándolo oficialmente en Trabajo en febrero de 2024. Según la ley, la empresa tenía 30 días para constituir la mesa de negociación desde que recibe la comunicación, sin embargo, esto no se ha producido debido a «múltiples y variadas excusas», impidiendo así el derecho a la negociación colectiva de sus más de 150 empleados.

