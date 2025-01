Alemania supera los 200.000 infectados por el coronavirus

El número de infectados en Alemania con el Sars-CoV2 ha superado los 200.000, según el Instituto Robert Koch, centro epidemiológico de referencia en el país. En las últimas 24 horas se han registrado 534 nuevos casos, con lo que el total de individuos ... contagiados con la Covid-19 alcanza los 200.260. La cifra de muertos, por su parte, se sitúa en los 9.078 y la de personas recuperadas tras infectarse, los 186.400. Alemania, en relación a su población, ha registrado unos números de infectados y fallecidos sensiblemente inferiores a los de sus vecinos europeos. Según el recuento de la Universidad John Hopkins, Alemania es actualmente el decimoséptimo país con más casos del mundo, cuando llegó a ser el cuarto más afectado en abril.

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, critica en una entrevista que difunden este jueves los medios del grupo Funke las fiestas en Mallorca en las que no se cumplen las medidas de seguridad, reaccionando a las imágenes virales de los últimos días. «Acabamos de conseguir reabrir las fronteras en Europa. No lo podemos echar a perder con comportamientos irresponsables. Si no, serán inevitables nuevas restricciones», afirma. A su juicio, estos comportamientos «no son sólo peligrosos», si no también «insensibles con los demás, que desean pasar de forma segura sus vacaciones». Es importante cumplir con las normas de higiene y distanciamiento, también durante el verano, porque contribuyen a la seguridad personal y también a «la protección de los habitantes del lugar, y a amigos y familiares en Alemania». La política y los medios en Alemania se han hecho eco profusamente estos días de los vídeos en los que se ve a turistas extranjeros de fiesta en Mallorca sin cumplir las normas de higiene y distanciamiento obligatorias en toda España. El Gobierno balear ha obligado a usar la mascarilla en todos los lugares públicos (excepto en playas y piscinas) y ha cerrado temporalmente de nuevo los bares.

El Gobierno alemán ayudará con 40 millones de euros el acondicionamiento de las salas de cine para que puedan reabrir cumpliendo las normas de seguridad impuestas por la pandemia. La reapertura solo será posible si se garantiza «la seguridad del espectador y del personal», ha advertido la ministra de Cultura, Monika Grütters. Las ayudas, bajo el nombre «Programa de futuro», están especialmente destinadas a los pequeños cines de barrio y rurales, los más afectados económicamente por el cierre forzado de tres meses. La iniciativa pretende favorecer la instalación de servicios de venta de entradas online para garantizar que los pases cumplen las condiciones de aforo reducido establecidos por la pandemia. Asimismo se impulsará la modernización y actualización de sistemas sanitarios, de ventilación e higiénicos. Cada cine podrá recibir, como máximo, una ayuda de 315.000 euros o de hasta 630.000, en el caso de las cadenas con distintos cines. «Precisamente ante la situación creada por esta difícil crisis debemos asegurar el mantenimiento de las salas de cine como lugar de encuentro«, ha asegurado Grütters.

La ministra de Educación, la conservadora Anja Karliczek, está siendo criticada por no haber presentado un plan nacional para la reapertura de los colegios tras las vacaciones, pese a que en algunos estados las clases deberían empezar en apenas dos semanas. La ministra ha abogado por soluciones individuales adaptadas, algo que rechazan sus propios socios de gobierno, los socialdemócratas. «Esperaba que se elaborase un concepto nacional en verano. Cuando volvamos a tener infecciones en otoño va a ser difícil», asegura este jueves en el diario Welt el experto en Sanidad del Partido Socialdemócrata (SPD), Kar Lauterbach. «La segunda oleada en países como Israel me indica que es importante estar preparados para un escenario así», con «cientos de casos diarios», agrega. El gerente de la Asociación de Municipios, Gerd Landsberg, indica por su parte en una entrevista en el diario Passauer Neue Presse que tras el verano «no habrá clases como antes de la pandemia». Son imprescindibles por tanto medidas de higiene especiales, como «grupos de estudio más pequeños, buena ventilación de las salas y, si es posible, más personal», asegura.

El matadero foco de uno de los mayores brotes de coronavirus en Alemania en las últimas semanas, con un total de unos 1.000 infectados, va a retomar este jueves su actividad tras el cierre forzado que le impusieron las autoridades sanitarias. Tras un parón de cuatro semanas, el municipio de Gütersloh ha considerado que las instalaciones cumplen ya con las medidas de seguridad necesarias para reabrir. El matadero de Tönnies, la mayor empresa cárnica de Alemania, cerró el 17 de julio, tras comprobarse que era el epicentro de un brote de la Covid-19. Cientos de trabajadores de la planta, con unos 7.000 operarios, resultaron infectados, en su mayoría trabajadores temporales procedentes de Polonia, Rumanía y Bulgaria, contratados en unas condiciones muy precarias y que residían hacinados en alojamientos comunes de la empresa. El municipio quedó confinado durante dos semanas y varios estados federados prohibieron a los vecinos de esta zona viajar a sus territorios si no podían aportar un test por coronavirus negativo. El Gobierno alemán está estudiando mejorar las condiciones en el sector cárnico para que evitar abusos laborales como los destapados a raíz de este brote.

Reino Unido Buenas noticias sobre el tabaco y las vacunas

POR iñigo gurruchaga

Cerca de medio millón de fumadores han cortado su dependencia del tabaco como consecuencia de la epidemia de Covid-19, según la encuesta anual entre 10.000 británicos organizada por la oenegé Acción Fumar y Salud(ASH). En total, más de un millón ha dejado de fumar en los primeros seis meses del año. Es la mayor reducción desde que comenzó la serie, en 2007.

Según estimaciones del Servicio Nacional de Salud, enfermedades causadas por fumar tabaco provocan la muerte de unos 78.000 británicos en los últimos años. Es la causa del 37% de los trastornos respiratorios. Diversos estudios han afirmado que los fumadores tienen mayor riesgo de sufrir una infección de Covid-19 con consecuencias graves. En Francia se detectó en marzo una posible resistencia al virus por la nicotina.

Los investigadores de la Universidad de Oxford que avanzan ahora en los estudios clínicos del prototipo de una vacuna contra la infección han confirmado que los voluntarios inyectados han desarrollado anticuerpos y la reacción de las células T, componentes esenciales de la inmunidad frente a la infección. Aunque los científicos han afirmado que los datos definitivos se conocerían en septiembre, los directivos de la farmacéutica que producirá la vacuna afirman que será a final de este año.

Rusia Los habitantes de Moscú podrán desde hoy someterse gratuitamente a un test de coronavirus

POR rafael m. mañueco

Todos los moscovitas que lo deseen pueden desde hoy jueves someterse a una prueba PCR de coronavirus de forma gratuita. El test podrá realizarse en un total de 162 clínicas esparcidas por toda la ciudad. La vicealcaldesa Anastasia Rákova explicó ayer que tal posibilidad ha surgido gracias a que «el número de contagios en Moscú continúa disminuyendo y los laboratorios están ahora más libres para hacer las pruebas».

El requisito que se exige es tener una póliza de seguro de salud registrada en la capital y solicitar el test a través de Internet. El interesado recibirá después una notificación con el día, la hora y el lugar a donde tendrá que acudir para hacerse el PCR. El resultado se podrá conocer a los tres días. No sólo los adultos, sino también los niños podrán acceder a este servicio gratuito. Rákova informó que los centros sanitarios de Moscú tienen capacidad para realizar hasta 50 mil pruebas al día y, desde el comienzo de la pandemia, se han efectuado ya un total de cuatro millones.

Desde ayer miércoles en Moscú se han registrado 531 nuevos contagios por COVID-19, casi un centenar menos que el día anterior. El total de infectados en la capital rusa asciende así a 231.801, de los que 168.955 fueron dados de alta tras 1.145 curados en la últimas 24 horas. La primera ciudad del país anota además 24 nuevos fallecimientos por coronavirus, cinco menos que el día anterior, y alcanza así la cifra total de 4.258 decesos. Hay entonces 58.588 casos activos.

En el conjunto de Rusia se han contabilizado desde el miércoles 6.428 nuevos casos de coronavirus, seis más que el día anterior. El total desde el comienzo de la pandemia se eleva así a 752.797 infectados, de los que se han curado 531.692 tras 8.443 altas en las últimas 24 horas. Se han anotado además 167 nuevas muertes, once más que el día anterior, y el total se sitúa en 11.937 fallecimientos. Sigue habiendo, por tanto, 209.168 casos activos. Según datos de la célula de crisis de lucha contra el coronavirus del Gobierno ruso, más del 70% de las personas que se contagiaron de la enfermedad lograron curarse.