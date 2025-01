Los mejores desayunos de hotel están en Boho Club y en Casa Cacao

Javier Varela Madrid Miércoles, 29 de enero 2025, 14:24 | Actualizado 14:38h. Comenta Compartir

El desayuno es la comida más importante del día y es uno de los grandes olvidados en la gastronomía. Cada vez son más los establecimientos que le dan la importancia que se merece al desayuno y ofrecen ingredientes de la mayor calidad, realizan preparaciones de cocina en su punto y disponen de una sala donde se prodigan las atenciones necesarias para que la experiencia sea completa con la primera comida del día. Con el propósito de estimular y reconocer el esfuerzo que algunos hoteles españoles realizan para satisfacer a sus clientes con la primera colación del día, Madrid Fusión Alimentos de España y Supracafé lo han puesto en valor dentro de la cita gastronómica más importante del mundo en la II edición del Premio al Mejor Desayuno de Hotel.

«Los desayunos son importantes para los hoteles porque son nuestra primera tarjeta de presentación y es el servicio de gastronomía por el que pasan el 99% de los clientes de un hotel» , señaló Carlos Hernández, presentador del galardón. Con el objetivo de reivindicar los desayunos de hoteles, en esta segunda edición del premio se han querido hacer dos categorías, la de Gran Hotel y la de Hotel Boutique. En la primera categoría, el ganador fue el Boho Club de Marbella, que se impuso a los tres finalistas: Urban Madrid, Villa Cortés en Tenerife y el Hotel Ercilla de Bilbao.

Diego del Río, chef ejecutivo, se mostró feliz del premio porque significa «que estamos haciendo bien las cosas». ¿Y qué tiene de especial el desayuno de Boho Club de Marbella? «Ofrecemos una oferta honesta de producto andaluz elaborado con cariño y respeto y en un rodeado de vegetación», añadió. Un desayuno de buffet, por 35 euros, que incluye sugerencias de Alta Cocina con opciones tradicionales mediterráneas e internacionales. «Tenemos pan caliente, recién horneado, crujiente y esponjoso para catar un aceite de oliva supremo, pero lo más especial que tiene nuestro desayuno es el trato con el cliente para que se sienta como en casa». Y si hay algo que triunfa son «los huevos fritos con trufa y papas o los huevos benedictine, que los presentamos con pan brioche y una buena mantequilla que nos mandan de Francia», presume.

Avalado por el Celler de Can Roca

En la categoría de Hotel Boutique, el ganador fue Casa Cacao de Girona, que se impuso a César de Lanzarote, Cañitas Mayte y Eurise de Salamanca. Anna Payet directora y responsable del hotel, recogió el premio entre gritos de «brava y guapa» de un Jordi Roca que se coló entre el público para celebrar el galardón. «Mi cuñado es el mejor y su apoyo es importante para este proyecto», confesó una emocionada Anna Payet que reivindicó «la buena gastronomía en los hoteles ya sea en la comida, en la cena o en el desayuno».

Uno de los atractivos del desayuno de Casa Cacao, avalado por el Celler de Can Roca, es el lugar donde se sirve conocida como La Terrassa «con unas vistas de la zona histórica de Girona y sus casas de colores». El desayuno se sirve siempre en mesa, no en buffet, y con productos locales y de temporada. Pero si hay dos cosas que marcan la diferencia en este desayuno son «nuestro huevo villaroi de temporada, que lo acompañamos con setas y trufa y el cacao que tostamos enfrente de recepción y sube el olor a la Terrassa», dice con orgullo Anna. Un desayuno exclusivo para los clientes del hotel pero que se puede disfrutar en forma de brunch para aquellos que no hacen noche en sus instalaciones.

Por último, se entregó el Premio especial de Supracafé a Castilla Termal, por su apuesta por la sostenibilidad.

