La justicia avala las medidas del Govern en el Segrià y L'Hospitalet

La situación sanitaria se complica cada vez más en Cataluña como consecuencia del aumento de brotes y de casos de coronavirus, lo que ha disparado todas las alarmas, también en la capital, Barcelona. La Generalitat, entre fuertes críticas por su gestión errática de la ... pandemia, ha aprobado este martes medidas drásticas para la población en el Segrià, en Lleida, y en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, para tratar de contener los contagios, en estos momentos fuera de control.

El juzgado de Instrucción 2 de Lleida ha ratificado las medidas de carácter urgente acordadas por el Govern sobre la protección de la salud pública por la Covid-19 en el área de Lleida ciudad y otros seis municipios del Segrià, aunque no en Massalcoreig, incluida la prohibición de las reuniones de más de 10 personas. En un auto, el juez Ramón Salada Virgili, en funciones de guardia, establece la validez de esta ratificación por un plazo de 15 días, que puede ser prorrogado, aunque exige a la Generalitat que informe semanalmente de la evolución de la pandemia y de las propuestas de corrección de las medidas acordadas en su caso.

Quim Torra rectificó y rebajó las decisiones más severas en la capital leridana y las siete localidades de la comarca. El confinamiento parcial de Lleida entra en vigor la próxima medianoche, 48 horas después del plazo inicial previsto. El Govern aprobó el domingo el cierre absoluto del Segrià, pero una jueza de guardia paralizó sus planes desde el argumento de la desproporcionalidad y de que se extralimitaba en sus competencias. La Generalitat ha rectificado y ha aprobado un nuevo plan de confinamiento, después de que el lunes el Gobierno de Torra aprobara un decreto ley, con el que pretende dar cobertura legal a las medidas para combatir la pandemia.

El Ejecutivo catalán ha impulsado una nueva resolución y la ha presentado ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Lleida para que dé su autorización. El domingo pasado, hizo lo propio en un juzgado de guardia, pero la juez no ratificó la resolución. De ahí que el Gobierno catalán se haya visto obligado a introducir algunas modificaciones. La más significativa es que el confinamiento ya «no es estrictamente domiciliario». No obliga a la población a quedarse en casa, como en la fase 0 durante el estado de alarma o como pretendía con el primer plan de confinamiento.

La población puede salir de casa para ir a trabajar, pasear, hacer deporte y hacer compras, aunque bares, terrazas y restaurantes estarán cerrados, salvo para ofrecer servicios a domicilio. Las reuniones de más de 10 personas estarán prohibidas. La entrada y salida de los municipios queda restringida salvo desplazamientos por motivos laborales y servicios esenciales. Además, en la línea con la resolución de la juez de guardia, la Generalitat fijó un límite temporal a las medidas de 15 días.

Ayuda al Gobierno

El Govern, mientras, ha descartado pedir ayuda al Gobierno central. «Las competencias son nuestras y no entendemos por qué hay que pedir ayuda a no sé dónde», ha desdeñado la consejera de Presidencia, Meritxell Budó. Las críticas al Gobierno catalán ya no solo proceden de la oposición. Al Ejecutivo catalán se le reprocha el tiempo que ha perdido en el Segrià, cuando el Gobierno de Aragón, que se vio en una situación similar, actuó dos semanas antes. Se le critica también la dejadez en abordar la situación de los temporeros en Lleida, la falta de rastreadores, que la Consejería de Salud siga sin número 2 desde hace dos meses o el patinazo judicial, aprobando medidas sin tener las competencias.

La Generalitat aconseja a la ciudadanía de 3 barrios en L'Hospitalet que solo salga para lo necesario

La situación del Segrià sigue sin estar bajo control. El incremento de casos continúa al alza. Pero preocupa también L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, con 300 casos activos. El Govern ha anunciado medidas restrictivas para tres barrios de la ciudad, la más densa de toda Cataluña y vecina de Barcelona, de la que le separa una calle. La Generalitat ha aconsejado a la población de tres distritos (Collblanc, La Torrasa y la Florida) que solo salgan de casa por razones imprescindibles, como ir a la compra, ir a trabajar o al médico. «Hay que cortar las cadenas de transmisión», ha afirmado la consejera de Salud, Alba Vergés. Son los tres barrios más populosos y la situación de precariedad habitacional se ha mostrado como un obstáculo para luchar contra la pandemia.

Los problemas de la desigualdad han estallado en Cataluña junto a la pandemia. Durante 15 días, la población de estos barrios debe tratar de reducir sus contactos sociales y los bares y restaurantes abrirán a medio gas, sin servicio de barra y con limitación de aforo. Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Según las cifras de Salud, en los barrios de esta ciudad se han dado aumentos en el número de contagios que obligan a actuar ya para evitar medidas generalizadas. Todas las actividades culturales, deportivas y de ocio nocturna están prohibidas.