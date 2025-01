UGT registra la petición de indulto para Dolors Bassa

Cristian Reino Barcelona Jueves, 16 de julio 2020, 09:32 Comenta Compartir

El sindicato UGT ha anunciado esta mañana que ya ha solicitado el indulto de la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa. La política de Esquerra y ex dirigente de UGT, que cumple una pena de doce años de prisión por los delitos ... de sedición y malversación, es la primera de los líderes del 'procés' que mueve ficha en relación a su condena, a través del sindicato. UGT registró el pasado 15 de junio la petición de indulto en el Ministerio de Justicia. Hasta la fecha, todos los líderes del 'procés' se habían negado al indulto, desde el argumento que pedirlo y aceptarlo implica el reconocimiento del delito cometido. Los independentistas reclaman la amnistía pero no el indulto. El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu van den Eynde, ha defendido esta mañana el indulto para sus defendidos, pero ha precisado que ninguno de ellos es partidario y siempre se han negado a esta medida de gracia, que depende del Gobierno. Eso sí, no ha descartado que al margen de Bassa, alguno de los otros ocho penados por el 'procés' pudiera solicitar el indulto.

La petición solicitada cuenta con el apoyo de los cuatro alcaldes de las capitales catalanas: Ada Colau, Marta Madrenes, Miquel Pueyo y Pau Ricomà. Además apoyan la petición el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el de este sindicato en Cataluña, Camil Ros; el secretario general catalán de CCOO, Javier Pacheco; el presidente de la patronal Pimec, Josep González; y el ex consejero y ex candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC, Joaquim Nadal, según la SER. En enero, el secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ya anunció que el sindicato pediría el indulto para Bassa y si no había podido hacerlo hasta ahora era por las consecuencias de la pandemia: «Tenemos el deber moral de pedir el indulto. Y no como rendición. Es una persona muy comprometida y la queremos mucho», dijo. La petición de indulto aumenta la presión para el Gobierno central, que es quien debe autorizarlo. Esquerra lleva meses reclamando gestos al Ejecutivo en materia de presos y ya tiene sobre la mesa la primera solicitud formal. El Gobierno, en cualquier caso, envió días atrás un mensaje en dirección contraria y enfrió la posibilidad de reformar el delito de sedición, una propuesta de los Comunes que podría beneficiar a los presos del 'procés' de forma retroactiva, lo que cayó como un jarro de agua fría entre el independentismo. La petición de indulto ha trascendido dos días después de que el Departamento de Justicia de la Generalitat anunciara que ha concedido el tercer grado penitenciario a los nueve dirigentes secesionistas, nueve meses después de que el Supremo condenara a los nueve líderes secesionistas a penas de nueve a trece a años. Algunos de ellos, como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ya han cumplido más de una cuarta parte de su condena. El indulto supone el perdón de la pena, pero el indultado sigue siendo culpable del delito cometido, a diferencia de la amnistía.