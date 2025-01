Vera López acusa al PP de «bajeza moral» y asegura que el Ayuntamiento no ha dejado nunca de atender a las personas sin hogar

La concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera López, ha acusado al PP de Antonio Silván de mentir y de utilizar a las personas sin hogar para sacar rédito político. «Es una bajeza moral usar la mentira para tener un ... titular, pero hay algunos que están dispuestos a todo por salir en la foto».

López ha querido aclarar la situación del Hogar del Transeúnte y ha precisado que las instalaciones van a permanecer cerradas para realizar labores de mantenimiento consistentes en la instalación de nuevas ventanas, unos trabajos que mejorarán este centro y que es imposible realizar mientras permanece en funcionamiento.

Además, ha insistido que «en ningún momento el Ayuntamiento de León va a dejar a nadie en la calle» ya que la Concejalía de Bienestar Social ha suscrito un acuerdo con Calor y Café para atender y dar servicio a todos los usuarios durante el tiempo que se prolonguen los trabajos en el Hogar del Transeúnte.

También en referencia al Hogar del Transeúnte, la edil ha querido aclarar que «se ha cerrado en otras ocasiones durante el mandato de los 'populares' para dar vacaciones al personal», pero que «lo único que cambia en esta ocasión es que el Ayuntamiento sí ha buscado una alternativa para las personas sin hogar».

«El Ayuntamiento de León no va a dejar a nadie en la calle, no lo hicimos durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus, cuando habilitamos con mucho esfuerzo el Pabellón San Esteban para que las personas sin hogar tuvieran un lugar digno donde pasar el confinamiento, y no lo vamos a hacer ahora cuando ha acabado el Estado de Alamar. Seguimos preocupándonos por las personas sin hogar», ha reiterado.