Volver al inicio

20 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta primera carrera de la jornada. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para contarles todo lo que acontezca en la prueba de Moto2, con el título en juego. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.

20 Así pues, se cierra el telón de la categoría de Moto3. José Antonio Rueda, ausente por lesión en esta carrera, ha sido el campeón con 365 puntos, 84 más que Ángel Piqueras y 91 con respecto a Máximo Quiles.

20 Taiyo Furusato ha sido tercero finalmente. El japonés ha sido sancionado por pisar fuera de la pista en la última vuelta y se tiene que conformar con ese tercer lugar del podio. Este es su 5º podio de la temporada y el tercero consecutivo, demostrando haber finalizado la temporada en un espectacular momento de forma.

20 Álvaro Carpe ha terminado en la segunda posición y consigue su cuarto podio de la temporada, el primero desde que fuera tercero en el pasado Gran Premio de Australia.

20 Y Máximo Quiles ha sido 5º, mientras que Ángel Piqueras ha terminado en la 6ª posición !!! Giro total de los acontecimientos y es finalmente Piqueras el piloto que se queda con el subcampeonato esta temporada en Moto3 ante un Quiles al que nadie le puede quitar ser el mejor rookie de al temporada.

20 VICTORIA DE ADRIÁN FERNÁNDEZ !!! Logra su primera victoria en Moto3 en su carrera número 86 en la máxima categoría. Premio al trabajo y la constancia de un piloto que cierra la temporada de la mejor forma posible.

20 ÚLTIMA VUELTA !!! Carpe pasa a Quiles !!! Esto lo cambia todo, pero no... Quiles se la devuelve. Muy emocionante este final de carrera.

19 Ángel Piqueras ha ganado una posición y es 7º !!! Máximo Quiles necesita terminar segundo para seguir amarrando el subcampeonato, aunque le vale también el tercer puesto de momento.

19 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Batalla ahora entre Máximo Quiles y Taiyo Furusato por la segunda posición y esto al que beneficia es a un Adrián Fernández que se marcha por delante con dos, tres décimas de ventaja que pueden resultar vitales.

18 Atención porque Máximo Quiles ha sido advertido por exceder los límites de la pista y debe extremar la precaución si no quiere ser sancionado.

18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Carrera perfecta de Adrián Fernández. Salvo un breve periodo de tiempo enel primer tramo de la carrera, ha liderado la carrera y está poniendo encima de la mesa un ritmo tremendamente exigente, aunque es cierto que sigue teniendo pegados a sus perseguidores.

17 Álvaro Carpe ha pasado a ocupar la 4ª posición y está poniendo toda la carne en el asador para tratar de cerrar el gap y conectar con los tres primeros clasificados.

16 RECUPERA MÁXIMO QUILES LA SEGUNDA POSICIÓN !!! Ha superado a Taiyo Furusato y habrá que ver si se decide ahora a tratar de superar a Adrián Fernández.

15 Caída de Zen Minati !!! De los pocos incidentes que hemos visto en esta carrera. También se fueron al suelo Scott Ogden y Joel Kelso.

14 Adrián Fernández aspira a conseguir hoy su primera victoria en Moto3. Esta es su 86ª carrera en esta categoría y ha conseguido seis podios hasta el momento.

13 SEGUNDO TAIYO FURUSATO !!! Ha aprovechado un pequeño error de Máximo Quiles para superarle por el interior y hacerse con el segundo puesto.

13 Se ha abierto un hueco entre los tres primeros, con cinco décimas de ventaja en estos momentos con respecto a un Guido Pini que lidera el grupo de los perseguidores.

12 Sigue Adrián Fernández llevando el peso de la carrera. Parecía que Máximo Quiles podría tratar de superarle, pero el murciano está rodando bastante cómodo con esta situación de carrera y, si Ángel Piqueres no le somete a una mayor presión, tampoco le hace falta arriesgar más de lo necesario.

10 Parece que ahora le está costando más avanzar posiciones a David Almansa. Sigue clavado en la 7ª posición, justo por delante de Ángel Piqueras.

10 Llegamos al ecuador de la carrera !!! Ojo a Taiyo Furusato. El japonés está rodando con un gran ritmo y se está echando encima de Adrián Fernández y Máximo Quiles.

9 Intenta reaccionar ahora Ángel Piqueras !!! Avanza hasta la 8ª posición, pero sigue sin ser suficiente. El piloto de Ayora necesita ganar al menos cuatro posiciones adicionales.

8 TERCERO FURUSATO !!! Vaya intercambio de golpes entre varios pilotos y David Almansa vuelve a ser el gran perjudicado al caer hasta la 7ª posición.

7 TERCERO FURUSATO !!!

7 Se van mejorando tiempos vuelta tras vuelta en este circuito Ricardo Tormo de Valencia y la última vuelta rápida la ha conseguido David Almansa en persecución de un Luca Lunetta que marcha en tercera posición.

5 David Almansa está intentanto regresar de nuevo a cabeza de carrera tras el incidente que sufrió anteriormente con Adrián Fernández.

4 Ángel Piqueras sigue sin ofrercer síntomas de mejora y no pasa de la 10ª posición en estos momentos, por lo que se le está complicando la opción del subcampeonato.

4 Caída de Joel Kelso !!! El australiano intenta volver a carrera. Recordemos que ya abandonó por caída Scott Ogden.

3 Sigue liderando la carrera Adrián Fernández, pero tiene pegado a Máximo Quiles.

3 Se han tocadi Adrián Fernández y David Almansa !!! Son compañeros en el equipo Leopard Racing y Almansa ha sido el más perjudicado al caer hasta la 8ª posición.

2 En estos momentos Máximo Quiles estaría sobrepasando a Ángel Piqueras en el ranking de pilotos de Moto3 y sería el subcampeón con un solo punto de diferencia. Pero esto acaba de comenzar y habrá muchas variaciones...

2 David Almansa pasa por la recta de meta en primera posición seguido de Adrián Fernández. Quiles se mantiene en la tercera plaza...

1 CAÍDA DE SCOTT ODGEN !!!

1 Recupera Adrián Fernández la primera posición !!! Y ahora Quiles baja a la tercera. Por su parte, Ángel Piqueras ha ganado un puesto de momento y milita en la 9ª posición.

1 PRIMERO MÁXIMO QUILES !!! Va a por todas el murciano...

Hoy comienza desde la pole position Adrián Fernández, la segunda de la temporada y la tercera de su trayectoria. David Almansa y Máximo Quiles, como comentamos anteriormente, completan la primera línea.

Máximo Quiles arranca la carrera desde la 3ª posición, mientras que Ángel Piqueras tendrá que remontar al comenzar en la 10ª plaza de la parrilla de salida.

Así pues, el duelo está servido en esta carrera final de una temporada dominada hasta su lesión por un José Antonio Rueda que ha estado de vuelta este fin de semana en el box después del grave accidente que sufrió antes del comienzo del Gran Premio de Malasia y en el que también se vio implicado Noah Dettwiler.

Con su victoria en el pasado Gran Premio de Portugal, Máximo Quiles recortó cinco puntos adicionales a la desventaja que mantiene con respecto a un Ángel Piqueras que clasificó en la segunda posición.

Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, el subcampeonato está hoy en juego en la menor de las tres categorías, con ocho puntos de diferencia entre Ángel Piqueras y Máximo Quiles.

Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy y atención porque cambia el orden habitual. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular español) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:15 horas arranca Moto2, mientras que la carrera de MotoGP será la última y se dará el pistoletazo de salida a las 14:00 horas.

En Moto3, con el campeón José Antonio Rueda ausente de nuevo en esta carrera por lesión tras el aparatoso accidente sufrido con Noah Dettwiler en Malasia, la emoción se centra en la lucha por el subcampeonato con ocho puntos de diferencia entre Ángel Piqueras y Máximo Quiles.

Alex Márquez ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).

Ayer en el Sprint se impuso Alex Márquez y hoy aspira a conseguir su primer doblete de la temporada, cerrando un año que ha sido el mejor de su trayectoria en la clase reina.

Marco Bezzecchi ha sido el segundo piloto que logra dos victorias con Aprilia en MotoGP y podría igualar al piloto más laureado con la marca italiana en la clase reina (Aleix Espargaró, tres). El italiano, además, acumula ocho presencias en el podio esta temporada en MotoGP, récord en una misma temporada en la clase reina.

Hoy precisamente sale desde la pole Marco Bezzecchi, la 9ª de su trayectoria en MotoGP y la 5ª en sus diez últimas carreras.

Esto en lo que respecta a Moto2. En MotoGP hay actores que se están atreviendo a desafiar el brutal dominio de Ducati a lo largo de las últimas temporadas, caso especialmente de Aprilia que, en el pasado Gran Premio de Portugal, logró su tercera victoria de la temporada (dos de Marco Bezzecchi y una de Raúl Fernández).

Diogo Moreira sale hoy desde la 9ª posición de la parrilla de salida, mientras que Manu González lo hace desde la 5ª.

Si Manu González terminara primero y Moreira cruzará la recta de meta en la 15º posición, se produciría un empate en la clasificación general, pero se desnivelaría la igualdad a favor del madrileño atendiendo a las carreras ganadas (ambos tienen cuatro victorias antes del inicio de esta carrera).

El brasileño se alzará con el título si acaba entre los 14 primeros clasificados, haga lo que haga Manu González, que necesita ganar la carrera obligatoriamente.

Diogo Moreira asaltó el liderato en la clasificación de pilotos de la categoría intermedia tras el Gran Premio de Malasia y tiene el título prácticamente asegurado al contar con 24 puntos de diferencia con respecto a Manu González.

Hoy concluye una temporada apasionante, con Marc Márquez y José Antonio Rueda confirmados ya como campeones de MotoGP y Moto3 respectivamente desde hace semanas y solo queda por dirimir ya el campeón de Moto2.