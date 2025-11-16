Volver al inicio

10 Diogo Moreia sigue en la 9ª posición. Por detrás le amenaza Celestino Vietti, pero lo cierto es que el brasileño lo tiene todo encarrilado de momento de cara a conquistar la corona de Moto2.

9 Dani Holgado continúa rodando cerca de Izan Guevara, pero no le termina de coger el rebufo y el balear se mantiene con dos, tres décimas de diferencia al frente de esta carrera.

8 5º MANU GONZÁLEZ !!! Ha superado a Albert Arenas, que va de más a menos. No obstante, el madrileño sigue muy lejos de la primera posición, condición indispensable para poder aspirar a un título que Diogo Moreira tiene muy bien amarrado.

7 Izan Guevara busca su primera victoria en Moto2. El campeón de Moto3 en 2022 lleva tres temporadas en la categoría intermedia y ha conseguido dos podios hasta el momento, el último en el pasado Gran Premio de Indonesia, cuando terminó en la 2ª posición.

6 TERCERO SENNA AGIUS !!! Ha superado a un Albert Areras que se estaba quedando descolgado de la cabeza de carrera.

5 Arón Canet, que marcha en la 14ª posición, ha sido sancionado con una doble long lap por haber provocado el accidente en el que se vieron implicados Barry Baltus y Dani Muñoz.

5 MANU GONZÁLEZ PIERDE UNA POSICIÓN !!! Más complicado para el madrileño, que acaba de ser superado por Iván Ortolá.

4 Izan Guevara sigue marcando ritmo en cabeza de carrera y está consiguiendo ampliar ligeramente la diferencia con respecto a Dani Holgado y un Albert Arenas que escala hasta el tercer puesto.

3 No puede momento Manu González !!! Sigue clavado en la 5ª posición y de momento carrera muy cómoda para Diogo Moreira, al que le vale perfectamente con terminar en los puntos para hacerse con el título, o incluso si no puntuara siempre que el español no gane la prueba.

3 Parece que arón Canet se vio implicado en el accidente entre Barry Baltus y Dani Muñoz y esta acción será investigada por Dirección de Carrera.

2 Alex Escrig ha sido sancionado con una doble long lap por haberse adelantado en la salida.

1 Manu González no ha podido mejorar ningún puesto en esta primera vuelta y recordemos que necesita ganar la carrera si quiere tener opciones de llevarse el título.

1 CAÍDA !!! Se han visto implicados Barry Baltus y Dani Muñoz !!!

1 IZAN GUEVARA SE HACE CON EL PRIMER PUESTO !!! Manu González continúa en el 5º puesto, mientras que Diogo Moreira permanece en el 9º.

Izan Guevara y Senna Agius completan la primera línea de la parrilla de salida en una carrera en la que, recordemos, hay un título mundial en juego.

Dani Holgado arranca desde la primera posición de la parrilla de salida. Se trata de la cuarta pole en Moto2 del piloto de San Vicente del Raspeig, confirmando que se ha adaptado perfectamente a la categoría intermedia y presentando su candidatura al título de cara a la próxima temporada.

Diogo Moreira sale hoy desde la 9ª posición de la parrilla de salida, mientras que Manu González lo hace desde la 5ª. La estrategia del piloto español pasa por tirar a muerte desde el comienzo de la carrera, tratar de hacerse con el liderato e intentar trasladar la máxima presión posible en espera de un posible error del brasileño.

Al madrileño se le ha atragantado este final de curso. No consigue una victoria desde el pasado Gran Premio de Francia y no ha conseguido pisar el cajón en sus siete últimas citas mundialistas, con dos de las cuatro últimas carreras sin poder sumar punto alguno.

Manu González, por su parte, vio como perdía un liderato de la clasificación general que ostentaba desde el pasado mes de abril tras la carrera en Malasia. Y el fin de semana pasado, en Portugal, la victoria de Moreira le dejó el título prácticamente fuera de su alcance.

Moreira está completando un fantástico final de temporada con cuatro victorias y nueve podios en las 15 últimas carreras.

Si Manu González terminara primero y Moreira cruzará la recta de meta en la 15º posición, se produciría un empate en la clasificación general, pero se desnivelaría la igualdad a favor del madrileño atendiendo a las carreras ganadas (ambos tienen cuatro victorias antes del inicio de esta carrera).

Aún así, Diogo Moreira lo tiene todo a favor al contar con 24 puntos de diferencia con respecto a Manu González. Se alzará con el título solo con terminar entre los 14 primeros clasificados independiente de lo que haga el español, obligado a ganar la carrera para tener opciones de llevarse la corona.

El piloto sudamericano dejó el título prácticamente visto para sentencia después de su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Portugal. Manu González, por su parte, solo pudo ser 6º y salvó los muebles in extremis, dejando abierta la puerta a la esperanza de cara a esta última carrera del curso.

Diogo Moreira cuenta con la oportunidad para proclamarse campeón de Moto2 y podría ser el primer brasileño de la historia en conquistar un título del Campeonato Mundial de motociclismo de la FIM en cualquier categoría.

Tras la victoria de Adrián Fernández en Moto3, diseccionamos todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la carrera de Moto2 con el título en juego.