Llona: «Chacón seguirá en la Cultural hasta junio. No hay nada para que no sea así»

La mejor forma de acabar con un rumor es zanjarlo de forma tajante. Y eso es lo que ha hecho el entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona, acerca de la posibilidad de que Luis Chacón regrese en este mercado invernal al Deportivo de la Coruña, club desde el que llegó cedido a León.

«Chacón va a ser jugador de la Cultural hasta el 30 de junio, como se firmó en su día. Soy sencillo y claro. No hay nada, ninguna cláusula ni recoveco para que no sea así«, ha expresado el técnico riojano.

Llona también ha dado la buena noticia del regreso de Víctor García, que ha entrenado «con normalidad». «Teníamos incertidumbre, pero se ha encontrado bien y estará en la convocatoria. Quizá es precipitado que juegue de inicio, pero tiene buenas sensaciones», ha indicado.

El técnico ha afirmado que la semana ha ido bien «con la energía y el refuerzo» del resultado, a lo que se ha sumado la vuelta de Víctor García antes de afrontar un partido que asumen con «normalidad». «Hemos hecho buenos partidos en casa donde nos ha faltado el resultado para estar plenamente satisfechos. No nos podemos volver locos, los resultados llegarán», ha señalado.

Sin confianzas ante Unionistas

Enfrente estará un Unionistas con «una racha que no es lógica» y que califica como «aguerrido». «Solo llevan tres derrotas, tiene mucho mérito», ha señalado un Llona que apuesta por «explotar nuestras virtudes y dominar el partido con el balón» ante un rival que se lo pondrá difícil porque «son competitivos».

Buscará afianzar las cosas que se hicieron bien ante el Lugo, como la defensa, «robando mucho en campo rival y facilitando la recuperación a través de nuestra presión, estando concentrados y ganando duelos».

También habló de la lesión de Amigo, que está «en los plazos esperados» y con una evolución «satisfatoria», con el deseo de que no haya «contratiempos». Por último, señaló que no es fácil para los centrocampistas del equipo ver que «son buenos, rinden, están en buen momento y no participan». «Es fácil acertar para el entrenador, pongas a quien pongas va a rendir. El problema es más para ellos», ha apuntado.