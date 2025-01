Eric Montes: «Cuando voy en el bus sueño con meter el gol del ascenso»

Desde la habitación que comparte con Sergio Benito en el hotel de Puerto Banús, y tras haber ganado al delantero en un partido jugando al Fifa, Eric Montes se muestra nervioso, como reconoce a micrófono cerrado, al enfrentarse a una de sus primeras entrevistas. ... Esos nervios quedarán a un lado el domingo, cuando monte en el autobús, se enchufe a la música y su cabeza empiece a soñar con ese gol que le lleve a las portadas y a LaLiga SmartBank con la Cultural.

El mediocentro catalán destaca por encima de todo la «ilusión increíble» por que llegue el domingo y empezar a disputar su primer playoff, del que espera conseguir el objetivo del ascenso.

«Creo que estamos en un gran momento», confiesa, y todo tras una gran preparación desde casa cuando el confinamiento imponía su ley. «Tenemos una ganas increíble. Estamos afrontando los entrenamientos como si fuera un partido más y, aún sabiendo de la importancia del partido, no queremos agobiarnos pensando en ello».

El Yeclano no va de 'cenicienta'

Eric reconoce lo importante que está siendo el apoyo de la afición en estos días previos: desde la visita al entrenamiento a la despedida en el Reino de León el día que emprendieron el viaje. También agradece los detalles del club, adornando las habitaciones y zonas comunes del hotel con frases e imágenes del equipo en los mejores momentos de la temporada.

Sobre su rival en la primera eliminatoria, el Yeclano Deportivo, Montes afirma que son «un gran equipo que lo ha demostrado con resultados» y sospecha que el encuentro pueda ser un cara o cruz, e incluso decidirse en los penaltis o en la prórroga, por lo que «vamos a hacer todo lo posible para que caiga de nuestro lado». «Ellos han hecho las cosas superbien, están dentro de los 16 mejores de la categoría y el partido va a ser duro».

Como referencia de éxito, el equipo tiene claro que el hito lo marcó la Copa del Rey. Ahora, el formato es parecido, a partido único, y ellos manifiestan sus ganas de «igualar la ilusión para pasar la eliminatoria y estoy seguro de que lo vamos a copiar para el partido del domingo».

El jugador más valorado de la afición

El jugador se ha convertido además en el favorito de la afición, algo que le ruboriza y asegura no saber el por qué. «Yo solo intento hacer mi trabajo, no sé qué decir», explica sonrojándose. Y es que, reconoce, donde no llega su calidad trata de suplirlo con esfuerzo y sacrificio y eso puede ser lo que haya visto la gente.

Ahora, como futbolista más valorado por el culturalismo, sueña con quedar para la historia. Cuando se monta en el autobús sueña con anotar el tanto del ascenso o el de la clasificación para la siguiente ronda. También será el primero en apuntarse si hay que lanzar un penalti, y promete baile como el que en su día hizo ante el Valencia a Jaume Domenech.

Si todo sale bien, y el equipo logra el objetivo, Eric Montes espera llegar con la Cultural a LaLiga SmartBank y hacerlo en una plantilla «de equipo grande, en una ciudad increible y que me encanta por la gente y lo que se puede hacer».

Antes de despedirse y volver a tomar los mandos de la consola en su tiempo de descanso, el mediocentro lanza su mensaje a la afición: «Os sentimos muy cerca. Desde Marbella un abrazo y os aseguramos que vamos a dejarlo todo en el campo por el objetivo soñado».