La plataforma por el soterramiento de Trobajo: «Que Óscar Puente tenga dignidad y nos reciba»

Alberto P. Castellanos León Viernes, 31 de enero 2025, 13:27 Comenta Compartir

«Queremos que Óscar Puente venga, que dé la cara y tenga dignidad, y que nos reciba». Son palabras de José Carlos Lozano, integrantes de la plataforma por el soterramiento de Trobajo del Camino, que evidencian la poca paciencia que les queda respecto a una reclamación que ya llevan haciendo tres años por una promesa que se remonta a 2004.

Estos vecinos están recogiendo firmas para enviar un acta formal al Ministerio de Fomento que recoja lo que dicen es un sentir mayoritario en la localidad: «Adif hace caso omiso y se le mandan cartas a Óscar Puente, que no responde. Volveremos a Madrid».

La solución que propone el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no es aceptada por la plataforma, que sólo contempla el soterramiento tal y como se publicó en el BOE hace veintiún años: «No queremos que Adif saque comunicados hablando de una 'integración blanda' porque eso significa hacer túneles, y no estamos por la labor. Ya pasó con la pasarela azul que se tienen que llevar, y no en San Andrés. Si consentimos esa integración blanda vamos a hacer un gueto en la parta alta de Trobajo. Los túneles que ya hay se anegan cada vez que llueve, no queremos más«.

«No queremos más parches ni chapuzas»

La plataforma se muestra muy crítica con el trabajo de Adif: «No queremos más parches ni chapuzas, porque todo son chapuzas. Como la de la pasarela azul que tienen que retirar y que ha costado dos millones de euros; o como el ascensor frente al CRE de Discapacidad y Dependencia que está estropeado y que hace que sus usuarios pongan en riesgo su integridad física para llega a él». También señalan que muchas personas mayores no disponen de una forma segura y adecuada para acceder a servicios básicos a ambos lados de la vía.

Como cada último viernes de mes, la protesta se traslada por la tarde con muchos más vecinos en la propia localidad de Trobajo del Camino.