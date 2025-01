Barcelona adoptará medidas de contención pero descarta de momento el confinamiento general

Tras Lleida y L'Hospitalet, la siguiente población que podría adoptar medidas restrictivas para la población es Barcelona. Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, después de reunirse con la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés. Colau ... ha mostrado su preocupación por el aumento de contagios en la capital catalana. Según la edil barcelonesa, en Barcelona hay 29 brotes activos y 500 nuevos casos en una semana, el triple que hace una semana. Solo en las últimas 24 horas, se han reportado 246 casos nuevos en la ciudad y casi mil en toda Cataluña. Por ello, Colau se ha mostrado partidaria de dar «un pequeño paso atrás» para evitar que los brotes de contagios detectados vayan a más en la ciudad y para que la administración no tenga que tomar «determinaciones mayores».

De momento, eso sí, descarta el «confinamiento general» de la población, como en Lleida y tres barrios de L'Hospitalet. La alcaldesa, en cualquier caso, no ha querido entrar al detalle de cuáles son las medidas restrictivas que podría poner en marcha. Y se ha dado un plazo de unos dos días para tomar decisiones junto con la Generalitat. Pero ha hablado de adoptar medidas de «contención de alguna actividad». Estas restricciones, ha apuntado, estarían relacionadas con el ocio y los contactos sociales que es donde se está detectando que se han registrado la mayoría de los nuevos contagios.

«Hay que estar preocupados pero no alarmados», según la alcaldesa. Colau ha cargado con dureza contra la gestión que está haciendo la Generalitat de este segundo rebrote de la pandemia. La alcaldesa ha apuntado que el Govern está cometiendo errores en el proceso de rastreo de los nuevos casos y ha instado a la Consejería de Salud a solucionar cuanto antes el problema. Según Colau, el Govern ha admitido «errores» en el sistema de rastreo, empezando por el operativo informático. El Ayuntamiento de Barcelona ha constatado que a la Generalitat le falta personal para realizar la labor de rastreo y le ha ofrecido 50 profesionales, pero Salud ha rechazado el ofrecimiento de ayuda.

Mientras, en el Segrià (Lleida) y en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) entran en vigor, a las 16 horas de hoy, las medidas restrictivas y de confinamiento de la población, tras la publicación de las órdenes en el diario oficial de la Generalitat. El Govern aprobó ayer sendas resoluciones, a partir del decreto ley validado el lunes, que fijaban las condiciones de movilidad y contacto social para los ciudadanos de Lleida y siete localidades del Segrià y para tres barrios de L'Hospitalet.

En el caso de las poblaciones leridanas, la ciudadanía solo puede salir de casa para ir a trabajar y comprar y para cuestiones esenciales, y los bares y restaurantes estarán cerrados. Solo se puede salir y entrar del perímetro comarcal por cuestiones laborales y de primera necesidad. Las reuniones de más de 10 personas están prohibidas. Las medidas son para 15 días.

Igual que en los tres barrios de L'Hospitalet, a cuya población la Generalitat recomienda que no salgan de casa salvo para trabajar y hacer la compra. Según la resolución del Govern, están prohibidas las reuniones de más de 10 personas en La Florida, Collblanc y La Torassa y los bares y restaurantes están abiertos pero con limitación de aforo. A diferencia del domingo pasado, cuando el juzgado de guardia tumbó la intención de la Generalitat de confinar domiciliariamente a la población del Segrià, los juzgados de Lleida y Barcelona han autorizado esta pasada noche los planes del Govern. Con algunas salvedades. La Justicia no acepta la prohibición de reuniones de más de diez personas en los barrios hospitalenses de La Florida, Collblanc y La Torrassa, un kilómetro cuadrado donde viven 80.000 personas, la zona más densa de Europa. En el caso de Lleida, el decreto de confinamiento afecta a Lleida, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Suchs y Raimat. Sin embargo, el juez no ha aceptado las restricciones en Massalcoreig.

Tras las decisiones judiciales, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reunido con los servicios jurídicos para valorar la presentación de un recurso. «Se presentará en las próximas horas para hacer valer el decreto-ley aprobado el lunes y que habilita al Gobierno para impulsar las medidas anunciadas, incluida la limitación de aforos en celebraciones y reuniones en los barrios de la Torrassa, Florida y Collblanc», según fuentes del Govern.

Además, el jefe del Ejecutivo pide a la ciudadanía el cumplimiento de las medidas anunciadas porque son absolutamente necesarias para frenar los contagios. El presidente Torra ha afirmado que la máxima prioridad de su Gobierno es la salud y la vida de las personas y que «no puede haber ninguna interferencia judicial que entorpezca el combate colectivo contra la pandemia». Por ello, Torra hace un llamamiento a toda la ciudadanía, instituciones y servidores públicos de Cataluña, a seguir siempre las medidas y las decisiones que tome el Govern.