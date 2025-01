La Casa de la Bici, historia de 4 generaciones

Irene de Celis León Viernes, 31 de enero 2025, 14:00 Compartir

Una gran historia familiar se encuentra detrás de La Casa de la Bici, tienda de confianza para muchos leoneses en este deporte. Ramón nos cuenta su historia y como los conocimientos y habilidades fueron pasando de generación en generación desde que su abuelo apostase por esto.

Asentados en Villaseca de Laciana y tras la dura experiencia de su abuelo trabajando en la mina, el único objetivo de Bernardo era que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Con esta máxima, su abuela buscó alternativas y se trasladó a La Bañeza.

Sus comienzos

El inicio de La Casa de la Bici se sitúa cuando el padre de Ramón comenzó a arreglar bicis siendo tan sólo un adolescente. Años más tarde contaban ya con su pequeño taller de bicicletas en La Bañeza.

Para su padre, la bicicleta empezó a ser su pasión tanto como trabajo como afición y empezó a entrenar y a competir con ella. Precisamente de esa época le venía el apodo de «Ramonin» el de las bicicletas, por el cual le conocía mucha gente.

Años más tarde, aproximadamente cuando él tendría unos 22 años, se casó y se independizó para forjar su futuro. Unos años de posguerra complicados donde por las mañanas trabajaba en el taller y por las noches viajaba hacia Vascongadas para conseguir alguna cubierta de bicicleta de estraperlo y volver otra vez en el tren toda la noche para estar a la mañana siguiente de nuevo en el taller dando el mejor servicio a sus clientes.

Su padre en su afán de seguir prosperando en el mundo de la bicicleta, le dio un vuelco a todo y empezó a fabricar piezas para las mismas. Estando en La Bañeza era difícil, pero él lo consiguió y desde aquí enviaba todos los meses miles de piezas (frenos, cestas, portabultos…) para fábricas como Orbea, Gac y Bh, que en aquellos años eran las fábricas más importantes que había en España, y también servía piezas de bicicletas a grandes distribuidores cómo Macario Llorente, Masferrer, o Comet y prácticamente a todos los grandes mayoristas que estaban por toda España.

Pasados los años, Ramón y sus hermanos ayudaron en el negocio familiar hasta que, Tras su jubilación, Ramón cogió el testigo familiar.

Modernización del sector

En los años 90 había que modernizarse. Montaron en La Bañeza una tienda que hasta entonces nunca se había visto por la zona. El mundo de la bicicleta estaba evolucionado mucho. Acudieron a muchas formaciones para obtener herramientas y conocimientos y empezaron a trabajar con las mejores marcas del mercado en ese momento Trek, Specialized, Scott y Marin. A su tienda acudían clientes que recorrían cientos de kilómetros gracias a la forma de trabajar que tenían.

La cuarta generación llegó con el nacimiento de sus hijos. En especial Jaime, el mayor de todos, que heredó la pasión por las bicicletas desde pequeño.

Actual Casa de la Bici en León

Fue pasando el tiempo, Jaime ya llevaba casi 10 años trabajando junto a su padre, y sus instalaciones quedaron pequeñas. En principio la idea era ampliar en La Bañeza, donde habían nacido como tienda desde qué la fundará su abuelo, pero después de darle muchas vueltas, decidieron una vez más hacer algo que no se había hecho nunca en León, una gran tienda especializada solo en ciclismo y mantener la tienda de La Bañeza tal y como estaba. Y así surgió La Casa de la Bici - León, un espacio de casi 1000 metros cuadrados con un taller de más de 200 metros cuadrados, una exposición constante de más de 200 bicicletas, accesorios y vestuario de las mejores marcas, y exclusivas cómo ser el único Shimano Service Center de León, Sram Non Stop, etc. También cuentan con biomecánico para hacer estudios, zona relax para niños, demo Garmin y muchísimas cosas más.

La Casa de la Bici fue pionera en crear el primer equipo ciclista femenino de mountain bike que hubo en León. A día de hoy, siguen contando con su equipo masculino. También, para no quedarse parados, este año han impulsado una escuela de ciclismo en León junto con Eneritz y Humberto, dónde todos los niños que les guste la bicicleta podrán apuntarse y disfrutar de este deporte.