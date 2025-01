El silo de Santa María del Páramo: una apuesta incierta entre la cesión, la venta o el abandono

Hugo García González León Miércoles, 29 de enero 2025, 08:17 | Actualizado 12:26h. Comenta Compartir

El Silo de Santa María del Páramo, se ha convertido en un edificio que lleva años siendo objeto de propuestas y debates, ahora vuelve a ocupar el centro de la conversación tras la reciente visita de miembros del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Este espacio, que muchos ven como un gran potencial como atractivo turístico y cultural para la comarca, se enfrenta a importantes desafíos técnicos, administrativos y económicos que siguen retrasando su transformación.

La alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego González, destacó la importancia de la reciente visita al silo: «Se ha hecho una visita al silo como nos habíamos comprometido». Sin embargo, reconoció que este es solo un primer paso y que aún queda mucho camino por recorrer. Según la alcaldesa, el siguiente paso sería realizar un estudio técnico detallado: «El siguiente paso sería estudiar el edificio». Asimismo, expresó la intención de solicitar una reunión con la delegación territorial para avanzar en el proyecto: «Pedir una reunión con la delegación y en base a eso avanzar».

No obstante, Gallego admitió no haber podido ver personalmente el interior del edificio debido a restricciones de acceso: «Tenemos la intención de hacer el silo, pero depende de las condiciones». Esta situación pone de manifiesto la necesidad de realizar una visita pericial con expertos que evalúen el estado estructural del edificio: «Pedir una visita pericial hasta donde están llegando».

Un futuro incierto

En el trasfondo del debate se encuentra la cuestión de qué hacer con el silo. La alcaldesa mencionó la posibilidad de cederlo, venderlo o incluso no hacer nada, dependiendo de las condiciones y las decisiones que se tomen en colaboración con la Junta de Castilla y León. «Pedimos una reunión con los representantes de la Junta para abordar sus usos, cesiones o saber qué hacemos con una propiedad con tantos usos para el municipio», afirmó.

Entre las ideas propuestas por el Ayuntamiento se encuentran la instalación de un mirador con vistas panorámicas, un rocódromo y otros espacios recreativos. Sin embargo, estas propuestas se enfrentan a barreras técnicas significativas. Por ejemplo, la escalera actual del silo no cumple con la normativa vigente, lo que implicaría una reforma integral. Además, sería obligatorio instalar un ascensor para garantizar la accesibilidad, algo indispensable en cualquier edificio público inclusivo.

El reto de la financiación

La viabilidad económica del proyecto es otro de los mayores obstáculos. Aunque las arcas municipales contaban a finales de 2023 con 4.929.124,15 euros, este dinero ya está comprometido en proyectos en curso, como el nuevo camping (2 millones de euros), la urbanización de la Barrera (600.000 euros) y la ampliación del polígono industrial (600.000 euros). Además, la falta de información sobre los gastos realizados en 2024 añade incertidumbre. Cualquier intervención en el silo podría agotar casi por completo los recursos municipales, dejando al Ayuntamiento en una situación financiera delicada.

El tema del silo no es nuevo. Desde 2020 se ha hablado de su cesión, pero no consta ninguna solicitud formal a la Junta de Castilla y León. Aunque se han presentado enmiendas desde la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en favor de su desarrollo, estas han sido iniciativas del partido, no del Ayuntamiento. A pesar de las buenas intenciones y las propuestas creativas, la falta de planificación técnica y financiera sigue siendo un problema recurrente.

El futuro del Silo de Santa María del Páramo depende de decisiones que aún están por tomarse. Como señaló la alcaldesa, «tenemos la intención de hacer el silo, pero depende de las condiciones».

Por ahora, este proyecto sigue siendo una promesa en el aire. Para que aterrice, será necesario un enfoque riguroso que combine estudios técnicos, estrategias financieras sólidas y una comunicación clara con los vecinos. En última instancia, serán ellos quienes sufran o disfruten las consecuencias de esta ambiciosa propuesta.