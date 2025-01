El Prestige

El sábado a las 23:09, Pablo Iglesias tuvo a bien comunicarnos que había visto «Mrs. America»: «Una obra maestra que ojalá vean muchos jóvenes». Y puso una escena donde Bella Abzug (la maravillosa Margo Martindale) da una supuesta lección a las discípulas ... de la conservadora Phyllis Schlafly. Iglesias debería llevar una Moleskine donde apuntarse las series que ha visto y no dar la tabarra. Es como cuando hay un recién operado en el hospital y la enfermera entra todas las mañanas a preguntar si ha ventoseado. ¿Ha ventoseado Pablo? ¿Ha visto alguna serie?

El anuncio fue 24 horas antes del hundimiento en Galicia. Su Prestige. Si Feijóo puso un cordón sanitario a Cayetana Álvarez de Toledo, Galicia en común paseó a su ministra prestigiosa, Yolanda Díaz. Un prestigio flor de Twitter. La formación ha pasado de 14 diputados a ninguno. El votante de Podemos (en Galicia y en el País Vasco) es pelín nacionalista, quizá porque le han mareado con que la identidad es de izquierdas. Y lo mismo acaba uno en el BNG (o vuelve) que en la muchachada de Bildu.

Cate Blanchett, protagonista de «Mrs. America», también es de izquierdas. Es cocreadora de una serie sobre refugiados y fue la precursora del «Ask Her More», histeria indumentaria en las alfombras rojas. No me preguntes por el vestido, pregúntame otras cosas. Por suerte, hubo disidentes como Robin Wright. «Eres una mujer, llevas vestido y la gente dice »¿por qué no le preguntan nada al hombre del esmoquin?«. Porque llevan todos lo mismo». «Nos paran porque llevamos una pieza de un diseñador. Estás aquí para vender. Te hacen un favor y tú se lo haces dándoles publicidad«. Menos mal que hay mujeres sin tonterías y con prestigio merecido.