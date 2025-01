Las ayudas del Gobierno generarán la venta de unos 125.000 coches adicionales Las ayudas del Gobierno reducirán la caída de las matriculaciones prevista para este año del 45% que estimaba en abril a un 35%, siempre que no haya cierres adicionales en otoño por la pandemia de coronavirus

Hasta 125.000 compradores se verán tentados a cambiar de coche por el Programa Renove 2020 del Ministerio de Industria y, en menor medida, por el Moves II de Transición Ecológica para la adquisición de vehículos alternativos. Según la patronal automovilística Anfac, las ayudas del ... Gobierno reducirán la caída de las matriculaciones prevista para este año del 45% que estimaba en abril a un 35%, siempre que no haya cierres adicionales en otoño ante un resurgir de la pandemia de coronavirus. El ejercicio terminaría así en el entorno de las 820.000 u 850.000 unidades, lejos, no obstante, de las 1.258.260 del año pasado, pero también de las estimaciones más pesimistas, que preveían, durante el confinamiento, que a final de año no se alcanzarían las 700.000.

«Las previsiones para este año son muy complicadas», recalcó ayer José López-Tafall, director general de Anfac, durante la presentación del Informe Anual 2019 que elabora la patronal automovilística. No solo por la incierta evolución del coronavirus, sino también por la continua revisión de las estimaciones macroeconómicas, explicó. No obstante, «si no nos encontramos con cierres adicionales en otoño, pesamos que el impacto del Renove va a poder recuperar parte de la demanda estimada, y la bajada del mercado sería cercana más bien al 35%», aseguró. 69.500 millones En 2019, los fabricantes y empresas asociadas a Anfac obtuvieron una facturación de 69.500 millones de euros, un 9% más de ingresos que el año anterior, mientras que el resultado neto el resultado neto creció un 46%, por encima de los 960 millones de euros, según el informe anual de Anfac. En el mismo ejercicio, las marcas invirtieron más de 2.700 millones de euros en España (un 9% menos), mientras que la recaudación fiscal del automóvil en su conjunto superó los 30.000 millones de euros, un 2,9% más. Curiosamente, pese a que las matriculaciones cayeron un 4% se recaudó un 3,4% más en el impuesto de matriculación, hasta los 5.500 millones, consecuencia del incremento en las ventas de modelos SUV (que emiten más CO2, lo que afecta al tributo) y a las nuevas pruebas de medición de emisiones y consumos WLTP, más exigentes. En 2019 nuestro país consiguió mantenerse como noveno fabricante mundial de vehículos, con 2.822.632 unidades, un 0,1% más, poniendo fin a dos años de caídas. Sin embargo, tan solo 16.885 de ellos fueron eléctricos, apenas el 0,59% del total. Y únicamente 272 fueron híbridos enchufables, un ínfimo 0,009%. «Esperamos atraer más producto electrificado en los próximos años», aseguró ayer López-Tafall. En los últimos meses al menos una docena de modelos eléctricos o enchufables han llegado a las plantas españolas, aunque también se ha perdido uno: la e-NV200, fabricada por Nissan en Barcelona. El año pasado España fue, junto con Brasil, el único país del top ten en incrementar su fabricación. Y aunque el principal mercado es el interno (en torno al 23,6% de lo que se produce en España se queda en el país), se exportaron 2.310.070 unidades, un 0,2% más. El sector supuso además el 8,5% del PIB, el 11% si se suma la actividad del sector de la distribución, seguros o financieras, y dio empleo empleo al 9% de la población activa. Anfac destaca que la entrada en línea de producción de nuevos modelos asignados incrementó a partir del mes de julio las cifras, generando una recuperación progresiva en los últimos seis meses. «Esta recuperación se vio empañada, sin embargo, en el último tramo del año por imprevistos externos a las cadenas de producción, que provocaron paradas no planificadas –como el aparatoso incendio que afectó a Seat– y el comienzo, en algunas plantas, de la adaptación de las líneas de producción para la entrada de los nuevos modelos asignados para 2020», dice la asociación. En cuanto a las Comunidades Autónomas, Cataluña volvió a ser la región que más vehículos fabrico en España, seguida por Castilla y León y Aragón Las ventas repuntan Fuentes del sector muestran su sorpresa por la buena marcha del mercado en junio (aunque cayó un 36,7% se situó por encima de las expectativas) pero sobre todo en julio. Hasta el martes, las ventas en el canal de particulares subían un 23% con algunas marcas, como Skoda, registrando niveles por encima de los alcanzados el año pasado. «El Renove, con ayudas también a los coches diésel y gasolina, ha matado la incertidumbre», consideraba Fidel Jiménez de Parga, director general de la marca checa, en un encuentro con la prensa. Ahora bien, en el canal de empresas y sobre todo el rent-a-car aún siguen por debajo de los niveles habituales, y se calcula que hay en las campas unos 50.000 ó 60.000 vehículos destinados a este mercado, que en su mayoría acabarán en manos de particulares. Las ayudas para la renovación del parque oscilan entre los 300 y los 5.500 euros (con un descuento adicional del fabricante), en función de si el comprador es particular o empresa, y de si adquiere un vehículo gasolina, diésel, híbrido, de gas, enchufable o eléctrico. En la memoria económica del Programa Renove, se estima que en total unos 300.000 vehículos se beneficiarán, según Ep. Están dotadas con 250 millones y ayudarán a recaudar 1.104, por lo que por cada millón invertido se recuperarán 1,7.

