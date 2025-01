El PP pide «dar uso» a las canchas de tenis de La Praderona En perfectas condiciones, los populares lamentan que no se oferte el alquiler de esta instalación y estén «vacías» desde que su gestión pasó a manos municipales

Leonoticias León Martes, 28 de enero 2025, 11:26

El grupo municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha instado al equipo de gobierno a «dar uso» a las canchas de tenis de la Praderona, «reformadas hace menos de un año».

Ubicadas cerca del colegio Agustinos, dentro de la pedanía de Oteruelo, estas dos canchas eran gestionadas por una empresa, pero ese contrato venció, por lo que ahora están bajo la batuta de la concejalía de Deportes.

La edil popular Cecilia Rodríguez ha pedido dar «mayor uso» a esta instalación, ya que «siempre está vacía y los focos están encendidos sin control». «Muchas personas podrían utilizarlas y no son muy conocidas. Es una pena que unas canchas como éstas no estén siempre llenas de usuarios», lamentan.

Estas canchas fueron mejoradas con unas obras de pintado y Rodríguez señala que desde que la empresa no las gestiona, «no hay uso de ellas». «En el Ayuntamiento no se oferta el alquiler de estas canchas y tampoco en la de la Junta Vecinal de Oteruelo. Es un desperdicio no aprovechar esta equipación y además la luz supone un gasto injustificado estando vacías, por lo que pedimos que se publiciten y oferten a los usuarios o al propio colegio Agustinos», critican.

