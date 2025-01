Londres pone fin a la presencia de Huawei

El Gobierno británica ha pedido a los operadores de telefonía móvil que no adquieran productos de la compañía china Huawei y que eliminen los que ya están instalados en sus redes antes del año 2027. La decisión anula el desafío de Londres a Washington ... en enero, cuando eludió las peticiones para que rompiera sus lazos y optó por limitar la participación de los 'vendedores de alto riesgo' al 35% de los componentes de la tecnología de comunicación entre móviles y postes de transmisión.

Como ocurrió a principio de año, la decisión se ha tomado en el Consejo Nacional de Seguridad(NSC), tras la recepción de un informe del Centro Nacional de Ciberseguridad(CNC), que es una agencia del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno(GCHQ), servicio de inteligencia especializado en interceptar comunicaciones. Los expertos de seguridad achacan el cambio a las consecuencias tecnológicas del endurecimiento de las sanciones a Huawei por el Gobierno de Donald Trump.

El CNC tiene una sociedad mixta con Huawei, creada por la empresa china y dirigida por la agencia británica, según el informe, en la que se analizan los componentes de la tecnología para las redes de telefonía móvil y el cableado con fibra óptica. Esa colaboración permitió al Gobierno dar autorización a Huawei para participar en el mercado, aunque la limitación a un porcentaje específico pareció una consecuencia de la presión de Washington más que la medida del temor sobre seguridad.

Pero, en mayo, el Gobierno de Trump extendió las sanciones a quienes suministren a Huawei cualquier componente con tecnología de empresas de Estados Unidos. La persecución de las autoridades se ha centrado en los semiconductores. El informe del CNC señala que su posible sustitución con genéricos no está garantizada y que la creación de 'chips' propios por la compañía china podría tardar años, y daría problemas adicionales por el deficiente nivel de ingeniería en los productos de Huawei.

Problemas globales

La misma empresa mixta creada para el proceso de control tecnológico podría convertirse en objetivo de las sanciones de Estados Unidos. La lógica del informe lleva a la paulatina eliminación de la tecnología Huawei. Hay solo dos proveedores alternativos, la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia. En el caso del cable subterráneo, se establecerá más tarde un calendario. Nokia y Huawei son las únicas empresas presentes ahora en la red.

El colapso de la relación del Gobierno británico con Huawei ha llevado a Boris Johnson, según el 'Financial Times', ha hacer gestiones con los otros países de la coordinadora anglosajona de servicios de inteligencia, Five Eyes(Cinco ojos), para favorecer la emergencia de nuevos proveedores fiables. El Gobierno de David Cameron ya tuvo una política de apertura a China que creó resentimiento en Washington. En las nuevas circunstancias internacionales, Huawei y la situación en Hong Kong no son los únicos obstáculos para que Johnson pueda restaurar en solitario una relación fluida entre Londres y Pekín.