Los Reyes honran la memoria de las víctimas del Holocausto

Como sucedió en 2020, cuando se cumplieron 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, los reyes Felipe VI y doña Letizia han sido los encargados de asumir la máxima representación de España cuando la efeméride alcanza, este lunes, su 80 aniversario. Aunque si en aquella ocasión estuvieron acompañados de la todavía ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya (sustituída en el cargo por José Manue Albares en julio de 2021), en esta ocasión ha sido el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el que da respaldo constitucional a la asistencia de los monarcas.

No es un asunto casual, el Gobierno ha buscado dar protagonismo a la cartera de Torres en esta cita histórica justo cuando acaba de iniciar su serie de actos por los 50 años de la muerte de Franco y las celebraciones de España en Libertad y que este lunes ha buscado enlazar con el Día de las Víctimas del Holocausto, en el que perdieron la vida algo más de 7.000 españoles. Don Felipe no pudo asistir al primer acto con los que comienza este año, que se celebró el pasado 8 de enero. Fuentes de Moncloa aseguraron entonces que el monarca no asistía «por razones de agenda», pero que se sumaría a la iniciativa del aniversario participando en varios de los actos previstos, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen.

En 2020, los reyes realizaron un pequeño recorrido por sus instalaciones, por las que pasaron varios cientos de españoles. mandaron una nota en la vela «que no se repita ese horror». En esta ocasión, más encorsetada en su protocolo y con el protagonismo total para los supervivientes del campo de concentración, han sido situado en primera fila en la tribuna de autoridades, sentados entre el presidente de la Repúlica Italiana, Sergio Mattarela -a su derecha-, y los Reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima -a su izquierda-. Realizarán también una ofrenda en forma de vela encendida al lado de uno de los vagones originales en el que los nazis deportaron a millones de prisioneros por toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial y la llamada solución final.

3.539 supervivientes

Los cálculos más recientes apuntan a que mas de 7.000 españoles fueron deportados a campos de concentración nazis, 5.166 murieron ejecutados o a consecuencia de las malas condiciones de vida en estos recintos. Es decir casi el 60% del total. Hubo 3.539 supervivientes, sin embargo se desconoce aún el paradero de las 456 personas restantes.

Se calcula que la cifra total de españoles que pasaron por Auschwitz puede ascender a unos 1.200 deportados. Solo en Mauthausen-Gusen estuvieron internados 7.000.