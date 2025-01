Vega: «Somos conscientes de la capacidad contagiosa del virus, pero necesitamos que alguien nos prohíba salir de casa»

Dijo Fernando Savater en la mesa de GRUPO20 sobre valores humanos, emitida este lunes 13 de julio, que «los momentos más divertidos de la vida, son los más peligrosos» y lo justificó así: «Los periodos de felicidad son periodos en blanco en la historia. ... Cuando las cosas van como deben ir, resulta monótono y esa es la verdadera normalidad. Las epidemias, las guerras, los desastres, e incluso las enfermedades, la pérdida de seres queridos o las contrariedades laborales, son lo que produce el argumento de la vida». GRUPO20 es el 'think tank' que El Norte de Castilla, y sus medios digitales Burgosconecta y Leonoticias, desarrolla con el impulso de quince de las empresas más punteras de Castilla y León para hallar estacios de debate y de formulación de propuestas sobre las formas de organización y vida de los seres humanos tras la pandemia.

Explicó el filósofo y escritor Fernando Savater que esta pandemia ha hecho que sea necesario renunciar a libertades para salvaguardar la salud, y que, según él, «la salud no es lo primero». «Hay otras cosas por encima de la salud de uno, como son el deber, la responsabilidad y las relaciones con los demás. Todos hemos tenido que plantearnos si valía la pena renunciar a tantas libertades para estar más seguros».

Rafael Vega, editor, ilustrador, analista y humorista gráfico de Vocento, se preguntó hasta qué punto el ser humano es incapaz de autoimponerse una responsabilidad individual lo suficientemente eficaz como para no tener que llegar a legislar un estado de alarma. «Somos conscientes de la capacidad contagiosa del virus, sin embargo, necesitamos que alguien nos prohíba salir de casa y hacer determinadas actividades. Estamos delegando constantemente esas responsabilidades a una autoridad para que ésta nos las imponga. Resulta paradójico y decepcionante el hecho de que se nos tengan que imponer, por nuestra seguridad, modos de actuar que garanticen nuestra seguridad. Si los tuviésemos adquiridos, se habrían minimizado los daños de un confinamiento excesivo», señaló.

Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, también habló de «libertad» y «seguridad», y dijo que «ambas se necesitan». «Nadie es plenamente libre si no está en un contexto seguro y nadie está plenamente seguro si no hay libertad». Cree en una «ética pública» que permite confluir y valorar colectivamente los asuntos fundamentales para la vida.»Se ha puesto de relieve que nuestra actuación repercute en los demás. No podemos pensar en lo que nos satisface en cada momento. Hay que pensar en lo que genera un mejor contexto para que entre todos podamos vivir en sociedad. Los valores siguen siendo esenciales en el funcionamiento de una sociedad», afirmó y Savater lo reafirmó diciendo que «la moral no es algo que tiene uno sobre si mismo, sino sobre nuestra relación con los otros. Robinson en su isla no es moral hasta que aparece Viernes. Es en ese momento cuando aparecen las obligaciones morales. La libertad humana encuentra un marco en la libertad de los demás».