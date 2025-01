Jada Pinkett, esposa de Will Smith, admite en directo que le fue infiel La actriz confesó que hace unos años mantuvo una relación con el rapero August Alsina en un momento de crisis en su matrimonio

Leonoticias León Miércoles, 15 de julio 2020, 20:29

Jada Pinkett Smith ha reconocido publicamente en su programa 'Red Table Talk', que emite en Facebook, que fue infiel a Will Smith hace unos cuatro años. «Tuve un enredo con August Alsina», reconocía Jada en presencia del propio Will Smith. En aquel entonces su ... matrimonio con el actor estaba pasando por un momento difícil, de crisis y estaban al borde la separación. «Para mí eso fue hace años», dijo Will Smith, quien de ese modo le quitó dramatismo al tema.

Una confesión que se ha producido días después de que August Alsina revelara en otra entrevista que había tenido una relación con Jada Pinkett Smith y que eso sucedió con el consentimiento de Will Smith. Hasta ahora, la pareja había negado esas declaraciones, pero Jada Pinkett acaba de confesar que entabló la relación con el rapero para sentirse mejor. Hace pocas semanas, en el mismo programa que conduce Jada, Smith rompió a llorar al repasar su complicada relación con su hijo mayor. Ahora ha sido su matrimonio y los detalles de la intimidad los que han salido a la luz. La actriz contó que conoció a August Alsina, músico de 23 años, a través de su hijo Jaden, y pasaba por una situación delicada. «Estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental», dijo. «¿Y después qué hiciste Jada?», le preguntó Will a su esposa. «A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August», relataba Jada Pinkett. Tanto Jada como Will coincidieron en que en el momento en el que se dio la situación, la relación entre ambos estaba casi acabada. Jada siguió explayándose por los motivos que la llevaron a ese romance. «A través de ese viaje en particular, aprendí mucho sobre mí y pude enfrentarme a mucha inmadurez emocional, inseguridad y pude hacer una curación realmente profunda», detalló. De esta manera, la actriz confirmó las declaraciones que Alsina afirmó en una entrevista con Angela Yee en el programa Breakfast Club. El cantante confesó que tuvo una aventura sentimental con la actriz con la «bendición» de Will Smith. El músico contó también que conoció a Jada a través de su hijo Jaden, y que habría hablado directamente con su esposo para pedirle permiso para iniciar con ella una aventura paralela a su matrimonio. «Me senté con Will y tuve una conversación en relación a la transición de su matrimonio a una relación abierta.... él me dio su bendición» señaló August Alsina.