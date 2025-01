La actriz de 'Glee' Naya Rivera murió para salvar a su hijo

Tras varios días de intensa búsqueda por el lago Piru, en el condado de Ventura (California), las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la actriz de 'Glee' de 33 años. Fue el miércoles 8 de julio, cuando Josey, el hijo de cuatro ... años de Naya, fue encontrado solo y dormido sobre un bote en medio de las aguas del lago, a pesar de que al lugar había llegado acompañado de su madre.

Aunque las autoridades están a la espera de la autopsia del cadáver para conocer los detalles de su muerte, una de las principales teorías apunta a que Naya Rivera y su hijo pudieron haberse alejado de la embarcación y en un esfuerzo por sobrevivir, la actriz salvó a su hijo.

Se cree que fue a media tarde cuando desapareció, y que el bote quedó a la deriva. No estaba anclado. Naya y su hijo bajaron del bote a nadar, sin percatarse que las corrientes del viento y el agua los alejaron de la embarcación lo suficiente para ponerlos en peligro. Fue ante este escenario de riesgo que la actriz de 'Glee' reunió la energía suficiente para llevar a su hijo de cuatro años de vuelta al bote, pero no la suficiente para salvarse, apuntan fuentes oficiales.

Para su localización fue clave una fotografía que ella misma envió de su hijo Josey, unos 90 minutos antes de que fuera encontrado dormido en el barco, con un chaleco salvavidas. El niño declaró que su madre se tiró al agua, pero no regresó. En las últimas horas y tras hablar con toda la familia se concluyó que no había indicios para sospechar que la actriz hubiera decidido quitarse la vida. Precisamente eran sus familiares los primeros en enterarse de su desaparición e improvisaron una vigilia frente al lago y se unieron a las labores de búsqueda. Allí en el muelle, se pudo ver a su madre, Yolanda Rivera, rezando arrodillada con los brazos extendidos pidiendo a Dios un milagro de que su hija pudiese ser hallada con vida. También estaba el ex marido de la actriz, Ryan Dorsey, y padre de su hijo, del que se divorció en 2018.

Naya se hizo un nombre como actriz y modelo infantil, apareciendo en muchos anuncios comerciales. Estuvo nominada al Premio Joven Artista, aunque su gran oportunidad se produjo en 2009 cuando consiguió el papel de Santana López en la exitosa serie 'Glee' de Fox. Junto al reparto de la serie musical estuvo nominada a un Grammy a la Mejor Interpretación Pop como dúo. En mayo de 2011, Naya firmó un acuerdo con Columbia Records para producir un álbum en solitario. Lo abandonó sin éxito y se volcó en su último proyecto, un cortometraje sobre el efecto de la inmigración en los niños y sus padres.