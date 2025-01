La economía china creció un 3,2% en el segundo trimestre pese a la pandemia

Ni siquiera el coronavirus es capaz de darle una fuerte dentellada a la economía china. Al menos, eso es lo que reflejan los datos oficiales publicados hoy por el Buró Nacional de Estadísticas: la segunda potencia mundial creció un 3,2% en el segundo trimestre ... del año y, teniendo en cuenta la caída del 6,8% en el primero, protagonizó un espectacular vuelco que le ha permitido dar esquinazo a una recesión técnica. Eso sí, los buenos datos registrados entre abril y junio no han sido capaces de compensar el impacto negativo de enero, febrero, y marzo: en el conjunto del primer semestre, el PIB alcanzó los 45,6 billones de yuanes (5,77 billones de euros), lo cual supone una contracción del 1,6% con respecto al mismo período de 2019.

Estas cifras oficiales superan con creces el crecimiento del 2,4% vaticinado por los economistas consultados por Bloomberg, y contrastan con la percepción negativa de muchos sectores, que están lejos de alcanzar siquiera los volúmenes de producción y venta del año pasado. Así lo reflejan también las estadísticas, que señalan caídas en diferentes variables de importancia: un 1,6% en el sector servicios, un 1,8% en las ventas al por menor, un 1,9% en la industria secundaria, y un 3,1% en las inversiones en activos fijos.

De esta manera, el crecimiento parece ligado casi en exclusiva a la producción industrial, que creció un 4,8%. «Algunas fábricas hemos trabajado al cien por cien de nuestra capacidad para suministrar los pedidos que tuvimos que aplazar en el primer trimestre debido a las restricciones de movimientos y el confinamiento de algunas zonas de China. No obstante, los datos son llamativos porque el mercado global está muy afectado aún y no vemos que el doméstico se haya recuperado por completo», duda en declaraciones a este periódico el gerente de una planta industrial de Zhejiang que prefiere mantenerse en el anonimato. «Ninguno de nuestros clientes o proveedores ha alcanzado aún los niveles del año pasado», sentencia. No obstante, otros empresarios consultados, sobre todo los que trabajan en el sector del comercio electrónico, afirman que sus resultados han aumentado de forma notable comparados con los de 2019.

Entre los aspectos más positivos de los datos de China está la ligera mejora registrada en el mercado de trabajo y reflejada en una caída de dos décimas de la tasa de desempleo urbana, que queda en el 5,7%. «La recuperación del segundo trimestre es fuerte, pero también desigual. Aunque es inevitable que el crecimiento se ralentice, el PIB podría expandirse hasta un 5% en la segunda mitad del año», ha comentado Larry Hu, economista jefe en China del Macquarie Bank, al diario South China Morning Post.

«La economía china ha logrado sobreponerse gradualmente del daño causado por la pandemia en el primer semestre del año. Pero el crecimiento aún sufre fuertes presiones externas a la baja porque el coronavirus continúa teniendo un gran impacto en la economía global. La mayor parte de las variables continúan en territorio negativo, así que todavía queda un largo camino hasta que podamos recuperar lo que nos quitó la pandemia, aunque hemos demostrado que su impacto es controlable», ha advertido Liu Aihua, portavoz del Buró Nacional de Estadísticas, que se ha mostrado optimista sobre la segunda mitad del año. En cualquier caso, por primera vez, el Gobierno no se ha planteado un objetivo de crecimiento para 2020 y solo se ha propuesto de momento crear nueve millones de empleos urbanos para evitar que el descontento social se extienda y pueda desencadenar turbulencias políticas.