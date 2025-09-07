Volver al inicio

Final A falta de siete carreras para la conclusión de la temporada, José Antonio Rueda cuenta con 270 puntos, 64 más que Ángel Piqueras. Máximo Quiles ha pasado a la tercera posición y se sitúa a 102 puntos del piloto sevillano.

18 Taiyo Furusato ha cruzado la bandera de cuadros en la tercera posición y sube por segunda vez en la temporada al podio tras ser segundo en el Gran Premio de Catar.

18 José Antonio Rueda se tiene que conformar con el segundo puesto y regresa al podio tras dos carreras sin poder subir al cajón. Se trata del 10º podio de la temporada para el sevillano y lo cierto es que es un gran resultado teniendo en cuenta que salía 6º y ha tenido que cumplir con una long lap de sanción.

18 VICTORIA DE ÁNGEL PIQUERAS !!! Logra su cuarta victoria de la temporada, la segunda en las tres últimas carreras y, por tercera carrera consecutiva, consigue reducir levemente la desventaja que mantiene con Rueda de cara a la lucha por el título.

18 SEGUNDO RUEDA !!! Ha superado a Furusato en la última curva...

18 Gran movimiento de Piqueras, que puede haber asestado el golpe en el momento justo. Taiyo Furusato marcha en la segunda posición y Rueda, tercero.

18 José Antonio Rueda ha caído a la tercera posición, puesto que también le ha superado Taiyo Furusato.

18 ÚLTIMA VUELTA !!! PRIMERO ÁNGEL PIRQUERAS !!! Ha superado a José Antonio Rueda en la primera curva.

17 Atención porque Rueda no se ha podido escapar y por detrás comienzan a recuperar. Intensa ahora la batalla entre Taiyo Furusato y Adrián Fernández por el tercer puesto.

16 José Antonio Rueda y Ángel Piqueras se escapan y se está limpiando mucho la carrera a solo tres vueltas para la conclusión.

16 Intenta recuperar Ángel Piqueras. El piloto valenciano recupera la segunda posición y se acerca un poco a la posición de José Antonio Rueda.

16 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Rueda está construyendo los cimientos de la que podría ser su 8ª victoria en la presente temporada y habrá que ver si los pilotos perseguidores tienen algo guardado.

15 RUEDA ROMPE LA CARRERA !!! Atención porque el líder de Moto3 está volando en pista en estos momentos y está consiguiendo romper la carrera, con cinco décimas de diferencia con respecto a David Almansa.

14 Se han tocado Ángel Piqueras y David Muñoz !!! Nada serio y ambos siguen en los primeros puestos.

14 El que ha desaparecido de los primeros puestos es Máximo Quiles. El murciano ha caído hasta la 14ª plaza y no sabemos exactamente si marcha con algún problema mecánico.

13 Ángel Piqueras marca ahora la vuelta rápida en carrera y se intenta ir a por José Antonio Rueda !!! Los dos primeros pilotos de Moto3 ocupan los dos primeros puestos en esta carrera.

12 Con Rueda primero y Piqueras tercero en estos instantes, la diferencia entre ambos en la clasificación general sería de 78 puntos.

12 Y atención porque José Antonio Rueda ha sido advertido por parte de Dirección de Carrera por exceder los límites de la pista. Debe extremar la precaución si no quiere ser sancionado.

11 PRIMERO RUEDA !!! Completa la remontada y se quita a David Almansa de un plumazo. Habrá que ver si no tiene problemas con los neumáticos porque está siendo uno de los pilotos más agresivos en pista.

11 Jacob Roulstone se ve obligado a abandonar por un problema mecánico y Cormac Buchanan se ha ido al suelo en una carrera que estaba siendo de guante blanco.

10 Hay intercambio de posiciones por detrás, pero nadie ha podido intentar hasta el momento apear a David Almansa del primer puesto en esta 15ª carrera del curso.

9 También da Ángel Piqueras un paso al frente y el piloto de Ayora se hace ahora con la segunda posición.

9 5º JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Ya ha mejorado su posición de salida y eso después de haber tenido que cumplir con una long lap.

8 See están peleando ahora Quiles y David Muñoz por la segunda plaza y esto puede favorecer momentáneamente a un David Almansa ajeno a las batallas que se libran por detrás.

7 Es ahora David Muñoz el piloto que rueda en la segunda posición y trata de poner coto al dominio de David Almansa. Máximo Quiles ha caído ahora hasta la 5ª plaza.

6 Rueda suma y sigue !!! Ya es 9º el piloto de Los Palacios y Villafranca y tiene relativamente controlado a Ángel Piqueras, su rival más directo en la lucha por el título.

6 Pocos adelantamientos en este tramo inicial de la prueba y todos los pilotos van justitos, tratando de no descolgarse y seguir el ritmo que impone Almansa.

5 Marca ahora Rueda la vuelta rápida en plena remontada después de haber tenido que realizar una long lap de sanción.

5 Gran ritmo el que está poniendo encima de la mesa David Almansa. Lidera desde el comienzo, aunque está lejos de poder romper la carrera.

4 Joel Kelso ha ido perdiendo muchos puestos en este primer tramo de la carrera, pero sorprende ahora marcando la vuelta rápida en carrera.

4 Ángel Piqueras se aproxima, poco a poco, a la cabeza de carrera. También Máximo Quiles !!! Pasa ahora a la segunda posición el murciano.

3 Adrián Fernández ha pasado a ocupar la segunda posición, por lo que los dos pilotos del equipo Leopard Racing lideran en estos momentos la carrera.

3 José Antonio Rueda ya ha cumplido con la long lap de sanción y regresa a pista en la 15ª plaza. No ha perdido demasiado tiempo y es probable que el sevillano pueda regresar rápido a la cabeza de carrera.

2 Ya han avisado a José Antonio Rueda de que tiene que cumplir la long lap de sanción. El sevillano decidirá ahora cuando la cumple.

2 Kelso no ha podido consolidar el primer puesto y vuelve David Almansa a liderar la carrera

1 Se hace Joel Kelso con la primera posición !!!

1 Problemas para Ángel Piqueras. Ha caído hasta el 8º puesto, justo por detrás de José Antonio Rueda, el actual líder de Moto3.

1 Buena salida de Máximo Quiles, el ganador de la última carrera en Hungría. Ya marcha en la 4ª posición.

1 DAVID ALMANSA MANTIENE LA PRIMERA POSICIÓN !!!

Joel Kelso y Ángel Piqueras, por su parte, completan la primera línea de la parrilla de salida. Piqueras dispone de una buena oportunidad para tratar de continuar recortando la desventaja que mantiene con respecto a Rueda en la lucha por el título tal y como ha sucedido en las dos últimas citas mundialistas.

David Almansa sale hoy desde la pole position, consiguiendo ayer la primera de su trayectoria en Moto3. El piloto de Argamasilla de Calatrava intentará conseguir el que sería también su primer podio.

José Antonio Rueda ha conseguido siete victorias y nueve podios a lo largo del curso, no obstante acumula dos carreras consecutivas sin poder terminar en el cajón, finalizando en la 5ª posición en los dos últimos Grandes Premios en Austria y Hungría. El sevillano arranca hoy en la 6ª posición.

Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos José Antonio Rueda lidera la clasificación con 250 puntos, 69 más que Ángel Piqueras y 86 en relación a un Máximo Quiles que logró hace dos semanas en Hungría su segunda victoria de la temporada.

Repasamos los horarios previstos para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular español) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:20 horas arranca la prueba de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas.

En Moto3 la situación se presenta mucho más despejada para un José Antonio Rueda que, a pesar de no haber podido subir al podio en las dos últimas carreras, cuenta con 250 puntos, 69 más que Ángel Piqueras y 86 en relación a un Máximo Quiles que logró hace dos semanas en Hungría su segunda victoria de la temporada.

Esto en lo que respecta a la máxima categoría, Manu González lidera el ranking de pilotos de Moto2 con 204 puntos, 25 sobre Arón Canet y 31 con respecto a Diogo Moreira, un piloto claramente al alza y que ha enlazado un segundo y un primer puesto en las dos últimas carreras.

Fabio Quartararo (Yamaha) ha terminado en el podio en tres de sus siete carreras de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona), incluyendo dos victorias (2020 y 2022), aunque en el último cosechó su peor posición histórica (11º).

Parecía que KTM se podría erigir como la gran alternativa al tradicional dominio de Ducati, pero Yamaha y, en particular, la figura de Fabio Quartararo ha dado un paso al frente este fin de semana y habrá que estar muy atentos a su desempeño en la carrera.

Fabio Quartararo arranca desde la segunda posición, mientras que Marc Márquez completa la primera línea de la parrilla de salida.

Hoy sale desde la pole Alex Márquez. Se trata de la primera que logra en la presente temporada y solo la segunda en su trayectoria en MotoGP después de la conseguida en las Termas de Río Hondo, en el Gran Premio de Argentina de 2023.

Así, las cosas Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 467 puntos, 187 más que Alex Márquez y 239 con respecto a Francesco Bagnaia.

Tampoco Alex Márquez se encuentra en un punto especialmente alto en esta etapa de la temporada y el piloto del equipo Gresini solo ha terminado en el podio en tres de las nueve últimas carreras tras conseguir cuatro en las cinco primeras de la temporada.

Y no parece que el italiano haya encontrado este fin de semana precisamente la solución a sus problemas, puesto que no ha conseguido rodar en ningún momento en los tiempos de los mejores y hoy comienza en la 21ª posición.

Francesco Bagnaia (Ducati) no ha ganado en sus 11 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón).

La impresionante racha ganadora coincide, además, con el desplome de sus dos grandes rivales en la lucha por el título, especialmente por parte de un Francesco Bagnaia que no está encontrando la forma de poder competir con su compañero de box.

Si tenemos en cuenta solo las carreras dominicales, el piloto de Cervera ha conseguido ganar en las siete últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró ocho o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.

Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado 14 victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados).

Marc Márquez ha conseguido 14 victorias al sprint en la presente temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra tantas victorias en una misma temporada desde su introducción en 2023. El piloto de Cervera acumula 15 victorias en este formato de carrera corta y solo Jorge Martín ha logrado más hasta el momento (16).

Y por lo visto en el sprint de ayer no parece que Márquez esté dispuesto a aflojar el ritmo y se anotó su octava victoria consecutiva en la prueba corta de los sábados.

Nuevo fin de semana para testear si Marc Márquez logra un nuevo doblete, sería el octavo consecutivo y, de lograrlo, podría tener ya en el próximo Gran Premio de San Marino su primera oportunidad para lograr su séptima corona en MotoGP, la primera desde 2019.