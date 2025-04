Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de la carrera de Moto2. Noche cerrada ya en Catar y solo nos queda por delante la prueba de MotoGP, el plato fuerte del día. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Especial mención merece también el cuarto puesto de Dani Holgado. Ha conseguido su mejor resultado en Moto2 y se confirma, de largo, como el mejor rookie este año, rozando ya el podio y recordemos que esta es solo su cuarta carrera en la categoría intermedia. 18 Arón Canet es el nuevo líder de Moto2 con 71 puntos, diez de ventaja con respecto a Manu González y 12 sobre Jake Dixon. 18 Jake Dixon ha sido el gran damnificado de la carrera de hoy. El británico, que venía de ganar en las dos últimas carreras, ha sufrido su primer abandono de la temporada y da un paso atrás en la pelea por el título en esta categoría intermedia. 18 Manu González ha sido tercero y consigue su tercer podio de la temporada, un resultado con el que olvida el 'cero' que registró en el Gran Premio de Las Américas y que le sitúa como uno de los grandes aspirantes a pelear por el título este año en Moto2. 18 Deniz Öncü ha sido segundo y conquista su segundo podio en Moto2 tras ser tercero el año pasado en el Gran Premio de Aragón. Este es, por tanto, su mejor resultado histórico en la categoría intermedia. 18 VICTORIA DE ARÓN CANET !!! Logra su primera victoria de la temporada, la quinta en su trayectoria en Moto2. El valenciano se coloca, además, como nuevo líder de Moto2. 18 Atención porque Manu González está muy cerca de Deniz Öncü y podríamos tener pelea entre ambos por la segunda posición. 18 ÚLTIMA VUELTA !!! Más de un segundo de ventaja para Arón Canet y puede disfrutar de un último giro al trazado de Lusail con relativa calma. Carrerón impresionante el que se ha marcado hoy el valenciano. 17 Arón Canet no gana desde el Gran Premio de Barcelona de 2024, la carrera con la que se cerró la temporada pasada. El piloto español logró el año pasado su primera victoria en Moto2, le costó un mundo conseguir la primera, pero luego terminó consiguiendo cuatro en la pasada campaña. 17 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Siete décimas para Arón Canet !!! Está sentando las bases para conseguir la que sería su primera victoria de la temporada y situarse como nuevo líder de Moto2 aprovechando el abandono de Jake Dixon. 16 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Arón Canet está intentando romper la carrera y cuenta con cuatro décimas de ventaja con respecto a un Deniz Öncü que sigue rodando a gran ritmo y no se lo va a poner fácil. 15 Manu González adelanta ahora a Dani Holgado y accede a la tercera posición. El madrileño es consciente de que jake Dixon ha abandonado y poder terminar hoy en el podio es de gran importante para afianzarse en la lucha por el título. 14 PRIMERO ARÓN CANET !!! Recordemos que cayó hasta la 15ª tras protagonizar una mala salida, pero desde entonces ha ido remontando posiciones hasta situarse ya como líder en esta carrera, completando una de sus mejores carreras hasta ahora en Moto2. 14 Arón Canet no ha intentado pasar rápido y se está tomando algunos minutos para poder estudiar los movimientos de Deniz Öncü. Faltan cinco vueltas para el final !!! 13 Se acerca un poco más Arón Canet a la cabeza de carrera y el español ya está muy cerca de alcanzar a Deniz Öncü. 13 CAÍDA DE JAKE DIXON !!! Tras ganar en las dos últimas carreras, el piloto británico es el gran damnificado de la prueba de hoy y registra su primer 'cero' de la temporada, por lo que da un claro paso atrás en la lucha por el título. 12 Atención porque Arón Canet no termina de cerrar la diferencia con respecto a Deniz Öncu. Se está defendiendo muy bien el piloto turco, rodando en una primera plaza que no ha sido nada habitual para él en esta categoría. 12 Se han tocado Jake Dixon y Albert Arenas en la lucha por la 5ª posición. Es ahora el británico el que marcha por delante. 11 Ni Manu González, cuarto, ni Jake Dixon, sexto, ofrecen de momento grandes síntomas de mejora en esta carrera y Arón Canet podría convertirse en el nuevo líder de Moto2 si consigue ganar la carrera. 10 SEGUNDO ARÓN CANET !!! Vaya recital está ofreciendo el piloto de Corvera y ya se encuentra a solo cinco décimas de Deniz Öncü... Marcha con un ritmo impresionante y camino de la victoria. 9 Se las está viendo ahora Arón Canet con Dani Holgado en la batalla por la tercera posición. Casi con total seguridad, saldrá victorioso el valenciano de este duelo, uno de los pilotos más experimentados en esta categoría intermedia. 9 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Albert Arenas supera a Dani Holgado y se hace con la segunda posición. 8 Cuarto Arón Canet !!! El piloto valenciano sigue volando sobre el asfalto del Lusail International Circuit y habrá que ver si tiene terreno suficiente como para poder optar a la victoria. Se encuentra a poco más de un segundo de Deniz Öncü, pero quedan poco más de diez vueltas para el final. 7 Deniz Öncü podría conseguir hoy su primera victoria en Moto2. No gana desde el Gran Premio de Australia de 2023, cuando militaba en la categoría de Moto3. 7 Carrerón de Deniz Öncu !!! El piloto otomano se está destacando en la cabeza de carrera y cuenta con algo más de cinco décimas de ventaja con respecto a Dani Holgado. 7 Por su parte, Alonso López se conforma de momento con rodar en la 15ª plaza tras haber efectuado ya la long lap de sanción que tenía que cumplir en esta carrera. 7 Comentar que Sergio García se encuentra fuera de la zona de puntos en su primera carrera de la temporada. Milita en la 18ª posición en estos momentos. 6 5º Arón Canet !!! Ya se ha deshecho de Jake Dixon y el ganador de las dos últimas carreras parece que no podrá conseguir una hipotética tercera consecutiva. 6 Suma y sigue para Arón Canet !!! Sexto en estos instantes el valenciano y que pena la mala salida porque tiene ritmo como para poder estar peleando por la victoria en esta carrera. 5 PRIMERO DENIZ ÖNCU !!! Ojo al piloto turco que va lanzado en esta carrera y se lleva de la mano a Dani Holgado. Sufren de momento tanto Manu González como Jake Dixon y ahora son cuarto y quinto respectivamente. 4 Gran carrera de momento de Deniz Öncü !!! El turco ha ido escalando posiciones hasta colocarse de momento en la 2ª plaza y este sería, de largo, su mejor resultado de la temporada tras no haber podido terminar entre los diez primeros en ninguna de las tres primeras carreras. 4 Ayumu Sasaki se ha ido al suelo y el piloto japonés se ve obligado a abandonar. 3 Arón Canet ya se encuentra en modo remontada y el piloto de Corvera acaba de marcar la vuelta rápida. Ya es 9º tras verse rezagado en una mala salida. 2 Senna Agius ha sido sancionado con una doble long lap por haberse adelantado en la salida. También tiene que realizar una long lap Alonso López, por una sanción que arrastraba desde el viernes conducción imprudente. 2 Ha intentado Holgado sorprender a Jake Dixon, pero el británico le ha cerrado todas las puertas. 1 Se mantiene en la primera plaza Manu González, seguido de Jake Dixon. Y enorme la salida de Dani Holgado, desmotrando un día más que se ha adaptado a la perfección a esta categoría y no será extraño verle pelear por victorias en breve. 1 Arón Canet ha bajado hasta la 14ª posición y habrá que ver que capacidad de reacción tiene el piloto de Cervera. 1 Ha perdido muchas posiciones Arón Canet !!! Hoy regresa a la competición Sergio García después de perderse las tres primeras carreras de la temporada debido a una lesión. Recordemos que el año pasado fue líder de la categoría intermedia durante bastantes carreras, aunque se vino abajo en la recta final de la temporada y terminó siendo 4º en la clasificación final. Arón Canet, por su parte, comienza la carrera en la tercera posición de la parrilla de salida, mientras que Alonso López, ganador en este Gran Premio de Catar el año pasado, comienza en el 18º puesto. Manu González ha conseguido la tercera pole de la temporada y esto contrasta con solo una conseguida anteriormente a lo largo de su trayectoria en la categoría intermedia. El británico arranca hoy la carrera desde la segunda posición de la parrilla de salida, aunque la pole fue para un Manu González que tratará hoy de volver al podio, tal y como sucedió en las dos primeras carreras de la temporada y olvidar la nefasta gestión con los neumáticos debido a la lluvia en el pasado Gran Premio de Las Américas y que le llevó a terminar en la 22ª posición. Dixon ha logrado conseguir en solo tres carreras el mismo número de victorias (dos) que las logradas en la temporada pasada al completo en 20 Grandes Premios. En Moto2, Jake Dixon ha ganado las dos últimas carreras y se presenta en este Gran Premio de Catar como líder con 59 puntos, 13 más que Arón Canet y 14 con respecto a Manu González. Después de la victoria de Ángel Piqueras en Moto3, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Catar de motociclismo desde el Circuito Internacional de Lusail, la 4ª carrera de la temporada 2025.