«Me siento bien y estoy cogiendo ritmo. Lo de jugar es cosa del entrenador»

Dani González León Viernes, 31 de enero 2025, 08:12 Comenta Compartir

Insustituible para Llona. Víctor Garcia (Cúa, Venezuela, 1994) era uno de esos hombres fijos para el entrenador de la Cultural al que solo una razón de fuerza mayor podía sacar del once. Y llegó en forma de lesión, de una lesión extraña, de tema nervioso, cuyo diagnóstico y tiempo de recuperación causaba «incertidumbre».

Pero la pasada semana, ante Unionistas, regresó a una convocatoria y suma ya dos semanas entrenando con normalidad. La gran pregunta es: ¿está para jugar ya? Máxime en una semana en la que los otros dos laterales derecho, Guzmán y Lanchi, no estarán: uno por lesión y otro por sanción.

Con ya casi medio centenar de partidos jugados con la camiseta de la Cultural y la ambición de lograr grandes retos con el equipo, lo primero para Víctor García ahora es volver a jugar y ayudar al equipo desde el césped.

¿Cómo estás de tu lesión y cuántas ganas tenías de ser uno más entrenando?

Tenía muchas ganas de volver ya con el grupo, estar ahí dentro, por lo menos en los entrenamientos. Los jugadores sufrimos mucho con las lesiones, nos cuesta bastante estar fuera de dinámica. Estos días que he entrenado con el equipo me he sentido bien.

Te lesionas en Vigo. ¿Cómo fue esa semana y cómo la has vivido?

Dividiría en dos partes la lesión, estos dos meses y medio. El primer mes fue muy difícil, es una lesión bastante extraña y en ese primer mes no hubo nada de evolución. Luego, ya noté mejoría pero al principio, cuando vez que no mejoras, es muy difícil de asimilar.

¿En qué momento te lesionas?

Es en un golpe en el partido ante el Celta B. Un rival me empuja y choco contra un muro. Es un campo pequeño. Me quedé dolorido de la espalda y esa noche, en casa, no me podía ni mover, pero me recetaron unas pastillas, me traté y al día siguiente ya estaba bien. Incluso esa semana entrené con normalidad, pero esa segunda semana algo no iba bien.

«Si supiera que era algo del nervio, no hubiera estado tanto tiempo fuera»

¿Qué sentías?

Era como si tuvieras fatiga en el gemelo. Era algo extraño y lo hablé con los médicos y me traté. Pensaba que era una sobrecarga, pero fue a más. Entrené en la semana posterior al partido contra el Nástic, y volvió esa sensación. Estuve dos o tres sin entrenar, porque creía que era una sobrecarga. Entrené de nuevo y recaí, siempre empeorando. Si en un primer momento hubiera sabido que era algo del nervio, seguramente no hubiera estado tanto tiempo fuera, porque intenté volver hasta tres veces, pero fue lo peor que hice. Una vez me hicieron pruebas y una resonancia en la lumbar vieron que tenía un nervio irritado que no generaba la suficiente fuerza en el músculo. Podía levantar el gemelo, pero no llegaba el cien por cien de la fuerza. Me costaba muchísimo correr, como si tuviera peso en la pierna.

¿Lo más complicado fue la incertidumbre de no saber qué pasaba?

Lo más difícil fue ver que no había evolución durante varias semanas y que esta lesión se recupera en función de cada persona. Unos pueden tardar una semana, otros dos y otros, incluso, meses. Por eso no había un día específico para volver y era complicado ver que pasaban los días y no mejorabas. Además, yo estaba bien, no tenía dolores, sólo en los primeros días, pero no tenía la fuerza suficiente en el gemelo. Cuando vi evolución, me tranquilicé. Es una lesión extraña y es cierto que conocía poco de ella. La situación es que el nervio estaba comprimido, tenía que descomprimirse para generar fuerza y volver a la normalidad. Es como un cable que, una vez conecta, ya genera electricidad.

¿Y ahora en qué punto de forma estás?

Me siento bien, pero tengo que seguir mejorando mi condición. Llevo tiempo haciendo trabajo con el readaptador, pero otro tipo de entrenamiento por esta lesión. Una vez que sintiera fuerza, me decían, podía entrenar con normalidad. Es lo que estoy haciendo y me encuentro bien, ganando ritmo y sensaciones. Lo de jugar... depende del entrenador, pero estoy contento.

El sábado no hay lateral: Guzmán lesionado y Lanchi lesionado. ¿Puedes jugar 90 minutos?

Voy a cumplir dos semanas entrenando con normalidad con el equipo y me he sentido bien de momento, no he tenido ninguna molestia.

Ampliar Víctor García, en la entrevista con leonoticias. DG

¿Cómo has visto a Guzmán este tiempo que has estado lesionado?

Bien, bien. Desde el primer día que le vimos el año pasado me sorprendió mucho. Muchos hablamos de la calidad y a mi me impresionó su talento y el futuro que tiene. Venía de estar mucho tiempo sin jugar y de repente entra así de bien, es muy complicado. Es un lateral de mucha calidad y cada uno necesita su tiempo para adaptarse. Creo que está haciendo un gran trabajo.

¿Y al equipo? Parece que ha vuelto muy bien después de Navidad

Los parones son complicados, pero es cierto, estamos muy bien, también por la disciplina de los jugadores, que hemos cumplido con todo aquello que nos han mandado para las vacaciones. Ees algo que se está viendo en el campo.

Porque, ¿se sufre desde fuera? Ha coincidido tu lesión con la mala racha en casa.

A mí me cuesta muchísimo verlo desde fuera, se sufre mucho porque quieres estar en el campo o ayudar desde el banquillo, lo que sea. Es difícil, no puedes hacer mucho por colaborar.

«No miro la clasificación. Nos fijamos en el día a día»

Miras la clasificación y ves a la Cultural, desde la primera jornada, como líder. ¿Eso os supone presión o, en cambio, es un orgullo ver lo bien que están saliendo las cosas?

Yo, personalmente, miro lo mínimo la clasificación. Yo creo que no tengo tanta presión por ese aspecto, porque estoy más enfocado en lo que hacemos a diario y en el próximo partido. Disfruto del día a día y del momento, no más allá.

¿En el vestuario se habla del ascenso?

Aquí de lo que se habla es del próximo partido. Analizamos qué hacemos bien y mal, de lo que tenemos que continuar haciendo y qué hay que corregir.

¿Y qué ha cambiado en este equipo respecto del año pasado?

También teníamos un buen grupo pero, a nivel de juego, creo que hemos sabido aprovechar más las oportunidades que estamos teniendo en ataque. Fue algo que nos falló la temporada pasada y es donde creo que más hemos mejorado.

Y atrás, salvo Eneko y Víctor Ruiz, hay mucha continuidad. ¿Eso ayuda a dar un mejor nivel?

Sin duda, tener una base del año pasado es bueno. A mí, la temporada pasada, por ejemplo, me costó cerrar en línea de tres. Siempre había sido lateral o carrillero, pero no en un esquema así. Todo necesita su tiempo y eso ayuda.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa