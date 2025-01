Luis Chacón, protagonista en uno de cada tres goles y «atado» por la Cultural

Dani González León Martes, 28 de enero 2025, 10:46 Comenta Compartir

El rendimiento de Luis Chacón en la Cultural y Deportiva Leonesa está fuera de toda duda y está siendo uno de los futbolistas diferenciales en el cuadro de Raúl Llona, que lidera con autoridad la tabla en el grupo 1 de Primera RFEF.

El futbolista gallego ha participado en casi un tercio de los 37 goles que ha anotado hasta ahora la Cultural y Deportiva Leonesa, definiéndose como un jugador clave en el ataque leonés y uno de los hombres decisivos de la categoría.

Cada 131 minutos

El de Pontedeume suma a estas alturas ocho goles - solo superado por los nueve de Manu Justo - y, tras dar el pase a Pibe para el 2-0 ante Unionistas, ha alcanzado las cuatro asistencias, siendo uno de los jugadores más destacados también en este aspecto. De esta manera, suma 12 goles y asistencias esta temporada, por lo que tiene incidencia en más del 30% de los goles leoneses.

Comparando estas cifras con los minutos disputados, 1580, Chacón participa en un gol cada 131 minutos, es decir, genera dos goles cada tres partidos, cifras que le convierten en uno de los jugadores más brillantes de la categoría. No en vano, ya está cerca de igualar su mejor marca goleadora, lograda la pasada temporada en el Arenteiro (10).

La Cultural le tiene atado

Este gran rendimiento ha suscitado los rumores sobre su posible regreso al Deportivo de la Coruña que, según medios gallegos, estaría valorando repescar al mediapunta de Pontedeume. Esta hipotética situación está muy lejos de darse, tal y como explicó este medio.

En el contrato de cesión de Chacón no existe ninguna cláusula que permita esta posibilidad y sólo quedaría abierta la vía de la negociación. La Cultural no sería flexible en este aspecto y fuentes del club insisten en que el Deportivo no ha contactado con ellos.

