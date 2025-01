El líder quiere volver a imponer su ley en el Reino

Borja Pérez Sábado, 25 de enero 2025, 09:44 Comenta Compartir

El Reino de León está ansioso por volver a celebrar una victoria de la Cultural. Porque la realidad es que el equipo de Raúl Llona es cada vez más líder, con siete puntos sobre sus principales competidores, pero como local no está consiguiendo traducir su juego en resultados y suma cerca de tres meses sin ganar, desde el derbi ante la Deportiva.

En este contexto, los leoneses quieren volver a hacerse fuertes ante su gente y demostrar su garra como local, quizás el único debe que se le puede poner al equipo esta temporada. Para empezar el crecimiento, deberán ganar a Unionistas el domingo (17:30 horas), en lo que será una bonita tarde de fútbol con gran ambiente de ambas aficiones en las gradas.

Cultural Bañuz; Guzmán, Satrúrtegui, Fornos, Álvaro; Barri, Kevin Presa; Samanes, Chacón, Pibe; Manu Justo - Unionistas Iván Martínez; Serrano, Ramiro, Imanol Baz, Eudald; Pau Martínez, Rabadán, Iñaki González, Iván Moreno; Santamaría, De la Nava Árbitro Velasco Arbaiza (Comité vasco)

Incidencias Estadio Reino de León. Jornada 21 del grupo I de la Primera RFEF. 17:30 horas. FEF TV.

La tabla clasificatoria marca una diferencia notable entre la Cultural (1º) y Unionistas (8º). Aun así, esta categoría ya ha demostrado su capacidad para las sorpresas y eso los leoneses lo saben a la perfección. De esta forma, los de Raúl Llona no se confian y quieren mantener la racha de tres partidos sin perder y empezar la segunda vuelta en casa de la mejor forma posible.

Unionistas no sabe lo que es ganar como visitante

A pesar de estar en una buena posición en la tabla, a tan solo tres puntos de los playoffs de ascenso, la realidad es que Unionistas no está consiguiendo sacar sus partidos adelante lejos del Reina Sofía. De hecho, aún no ha sumado de tres como visitante. Eso sí, solo ha perdido dos partidos, mientras que ha empatado hasta en ocho ocasiones. Su dinámica en general no es mala, pues en las últimas cinco jornadas ligueras suma dos victorias y dos empates.

Los salmantinos se preparan para una de las visitas más especiales del año y son conscientes de que contarán con un gran respaldo en las gradas. Hasta el momento, se esperan más de un millar de aficionados visitantes en las gradas del Reino de León, una cifra que hace presagiar el gran ambiente que se va a vivir en el estadio.

Un regreso muy especial

Los problemas en torno a la enfermería de la Cultural se van reduciendo jornada a jornada. Raúl Llona confirmó en sala de prensa que está toda la plantilla disponible a excepción de Amigo, que ya entrena de forma individual y apunta a volver con el grupo muy pronto. Dentro del grupo de futbolistas disponibles, también se encuentra Víctor García. El lateral culturalista ha podido realizar toda la semana de entrenamientos con el grupo y el técnico logroñés confirmó que irá convocado. Eso sí, salvo sorpresa, no jugará, pues podría ser muy precipitado y no se quiere arriesgar lo más mínimo con él.

La incógnita de cara a este encuentro está, sobre todo, en el centro del campo. Kevin Presa y Bicho han enlazado varias titularidades por las lesiones de Diego Barri y Sergi Maestre y, ahora, a pesar de estar todos plenamente recuperados, el buen hacer de ambos gallegos en la medular provoca una gran duda que deberá resolver Raúl Llona. El técnico tiene en sus manos la decisión entre una dupla más vertical y otra de mayor control sobre el terreno de juego.

Partido muy importante para la Cultural ante un rival al que ya ganó en la primera vuelta, haciendo además uno de los mejores partidos de la temporada. Un escenario idóneo para romper la racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar en el Reino de León y evitar así un exceso de nerviosismo de cara a próximos enfrentamientos en casa.