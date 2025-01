Leitariegos reabre este fin de semana sus pistas

Alberto P. Castellanos León Jueves, 30 de enero 2025, 14:14 Comenta Compartir

Ya no falta nieve, las temperaturas serán bajas, el viento amaina y el sol vuelve a brillar. Se puede anotar con un signo positivo estas cuatro premisas que van a permitir que la estación de Valle Laciana-Leitariegos abra al público este viernes, 31 de enero.

Ampliar Imagen de las webcam de la estación de Leitariegos el 30 de enero a mediodía. Dip. de León

Después de varias jornadas cerrada por una ausencia casi total de nieve, la lluvia, unas temperaturas altas para la época del año y el viento en última instancia, la práctica del esquí y otros deportes de invierno parecen asegurados este fin de semana en la Cordillera Cantábrica. De esta forma, está previsto que se dispongan

La estación leonesa prevé disponer de siete pistas: cuatro azules y tres verdes; que suman unos cuatro kilómetros de superficie esquiable. Además se abrirán seis remontes: dos telesillas, dos telesquís y dos cintas transportadoras.

San Isidro, aún en duda

En cuanto a la otra estación invernal en León, la de San Isidro, todo depende de la situación del tiempo para que se puedan abrir de nuevo las instalaciones. Ha caído mucha nieve pero todavía es pronto para saber si la seguridad de los usuarios está garantizada por completo.

Si las previsiones no cambian se espera que la poca precipitación que caiga sea de nieve y que las rachas de viento no soplen con fuerza. El sol que brillará el viernes saldrá con más timidez el fin de semana pero el ambiente no debería ser especialmente gélido, salvo durante la madrugada y primeras horas de la mañana tanto en Leitariegos como en San Isidro.