Ganaderos de ovino en León denuncian precios «abusivos» y un futuro incierto: «Acaban con nosotros»

Lucía Gutiérrez León Domingo, 26 de enero 2025, 09:14

El sector ovino de leche en la provincia de León vive una situación límite tras la caída de precios que supera los 0,20 céntimos por litro en el último año.

Los ganaderos denuncian que las centrales lecheras están asfixiando a los productores al imponer condiciones que «no nos permiten sobrevivir». Desde UGAL-UPA, el sindicato ha alertado que el sector corre el riesgo de «desaparecer» si no se toman medidas urgentes.

Fidel Baños, ganadero de Saelices de Payuelos con un rebaño de casi 9.000 ovejas, lamenta las condiciones impuestas por las industrias: «No nos dejan negociar. Si no firmas su contrato, nadie quiere tu leche». Fidel lleva décadas en la ganadería ovina y asegura que los pequeños productores son los más afectados: «Los grandes aguantamos, pero los pequeños no pueden sobrevivir. No hay relevo generacional».

Bajada del precio de oveja

El precio actual de la leche de oveja se sitúa en 1,18 euros por litro, mientras los costes de producción continúan subiendo. «Dicen que no hay demanda, pero la leche escasea. Se ponen de acuerdo para bajarnos el precio». Fidel asegura que estas pérdidas son millonarias para explotaciones como la suya: «Con tres millones de litros al año, puedo perder más de 700.000 euros».

Imágenes de la explotación ovina de Fidel.

Laura Martínez, otra ganadera leonesa, comparte las dificultades que vive en su explotación familiar. «Nos obligan a aceptar precios por debajo del coste de producción».

«Nos vienen a pagar los corderos a 5,20 euros»

También denuncia que las prácticas en la compra de corderos son abusivas: «En la lonja los marcan a 7,40 euros, pero vienen a pagarlos a 5,20».

Sin futuro en el sector

Ambos ganaderos coinciden en que las nuevas generaciones no ven futuro en el sector. «Es un trabajo durísimo, sin descansos ni festivos. Así, nadie quiere seguir», explica Fidel. A pesar de todo, Laura asegura que su familia quiere mantener el negocio: «Mis padres empezaron desde cero y quieren que sigamos, pero no sabemos qué hacer».

«El sector ovino en León está desapareciendo«

Desde UGAL-UPA piden soluciones «inmediatas» que permitan estabilizar los precios y fomentar el relevo generacional. «El sector ovino en León está desapareciendo», advierten los ganaderos

