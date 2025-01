La hostelería alerta sobre el impacto de un rebrote y sitúa los cierres entre un 15 y 20% en Castilla y León

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Izuel, alertó sobre las consecuencias que tendría un rebrote de la covid-19, tras los focos surgidos hasta ahora, que colocan al sector en una situación «complicada», como «epicentro» de la pandemia. ... De hecho, la patronal en Castilla y León sitúa ya los cierres de establecimientos entre el 15 y el 20% del total, informa Ical.

Por ello, el consejero de Cultura y Turismo, Javier , y los presidentes de las confederaciones de empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla y León y España, Ángel Blasco y José Luis Izuel, respectivamente, firmaron hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid un convenio de colaboración para el desarrollo de los sellos 'Turismo de Confianza', que otorga la Junta, y 'Hostelería Segura', que conceden las organizaciones patronales, de forma gratuita para sus socios y con un «pequeño» coste para el resto.

En ese sentido, el consejero insistió en que la «clave» en este momento es la confianza por lo que destacó los dos sellos buscan fortalecerla, una reapertura «segura» del sector, así como reforzar la promoción de Castilla y León como un destino seguro. Además, Javier Ortega indicó que este distintivo de la Comunidad ha venido «para quedarse», como un elemento que reconoce la calidad y la apuesta por otros aspectos como la sostenibilidad, la tranquilidad y los espacios no masificados.

Además, indicó que el «pilar» fundamental de estos sellos es la formación, a través de medios on line, para que se apliquen de forma rigurosa las medidas establecidas, tanto para proteger a la plantilla como a los clientes. También señaló que ayudará a difundir las mejores prácticas entre los ciudadanos, por lo que apeló a la responsabilidad individual también para evitar rebrotes de la enfermedad, que supondrían un «paso atrás» y una «catástrofe».

De hecho, Ortega avanzó que se prolongará hasta el 31 de julio la campaña 'Castilla y León. Inspira', que conlleva la instalación de una lona en una de las fachadas de la Puerta del Sol de Madrid. Con ello, remarcó, se pretende mostrar que Castilla y León es una comunidad «rica» en cultura, gastronomía, vinos y ciudades históricas. También remarcó que se muestra como una autonomía «segura» dentro del nuevo modo de entender el disfrute del ocio y los espacios públicos que ha dejado la crisis del coronavirus.

Por tanto, el titular de Cultura y Turismo, que abogó por la colaboración de la administración con la iniciativa privada, valoró la intercolución con el sector y la «capacidad de lucha» de los empresarios, autónomos y trabajadores de la hostelería y el turismo en un momento «tan duro» como el que han pasado con la covid-19, pero también en otros como en la anterior crisis, cuando a su juicio demostraron su «resistencia» y apuesta por Castilla y León.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España valoró la firma del acuerdo debido al momento «delicado» por el que atraviesan y destacó la importancia de la formación de los trabajadores para recuperar la confianza en estos establecimientos. Además, apuntó que el sello de su organización, que destacó se basa en la «seriedad», va incrementando su aplicación, con unas 10.000 adhesiones en la actualidad.

También José Luis Izuel insistió en la importancia de hacer pedagogía entre la sociedad y recordó que volver a la fase 2 de la desescalada supone el cierre de las barras e imponer una limitación del 50% en los aforos.

En la misma línea, el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla y León destacó la importancia de generar confianza entre los clientes y confió en que los sellos sean logrados por más de 30.000 negocios de la comunidad.

Finalmente, sobre la situación del sector en Castilla y León, Ángel Blasco indicó que algunos locales no han abierto todavía debido a la situación, mientras otros han optado por cerrar al no tener actividad. Por ello, en conjunto apuntó que entre un 15 y un 20 por ciento han decidido abandonar el negocio ya, por lo que consideró es mejor no pensar qué ocurrirá si se vuelve a producir la situación de la primavera.